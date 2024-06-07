Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi taş binası önünde vatandaşlar bir araya geldi.
Yaptığı konuşmada hükümete seslenen Özel, şunları söyledi:
Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğiz. Bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini 1 asgari ücrete, yani 17 bin TL'ye çıkarmasını öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birinizin sesini ayrı ayrı duyuyoruz
"Paradan 1 sıfır atacağız, sıfır maaştan değil fiyatlardan atacağız"
Paradan 1 sıfır atacaklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Onlar gibi 6 sıfırı hem ekmekten hem maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken maaşlardan değil; elektrikten, sudan, ekmekten, gübreden, mazottan, fiyatlardan atacağız. Çok değil bir sıfır atmaya geliyoruz. O bir sıfırı atarak alım gücünüzü 10 yılda 10 kat artıracağız. Maaştan sıfır atmadan mallardan sıfır atmanın yolu Avrupa Birliği yoludur. O yol muasır medeniyetler yoludur. O yol yılda 55 bin dolar milli gelirin yoludur. Söz veriyoruz, milli geliri artıracağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz, onları doyuracağız. Söz veriyoruz.
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