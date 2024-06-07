İHA

Bir dizi ziyaret için Adana'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana Büyükşehir Belediyesi taş binası önünde vatandaşlar bir araya geldi.

Yaptığı konuşmada hükümete seslenen Özel, şunları söyledi:

Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğiz. Bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini 1 asgari ücrete, yani 17 bin TL'ye çıkarmasını öneriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birinizin sesini ayrı ayrı duyuyoruz

"Paradan 1 sıfır atacağız, sıfır maaştan değil fiyatlardan atacağız"

Paradan 1 sıfır atacaklarını söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Onlar gibi 6 sıfırı hem ekmekten hem maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken maaşlardan değil; elektrikten, sudan, ekmekten, gübreden, mazottan, fiyatlardan atacağız. Çok değil bir sıfır atmaya geliyoruz. O bir sıfırı atarak alım gücünüzü 10 yılda 10 kat artıracağız. Maaştan sıfır atmadan mallardan sıfır atmanın yolu Avrupa Birliği yoludur. O yol muasır medeniyetler yoludur. O yol yılda 55 bin dolar milli gelirin yoludur. Söz veriyoruz, milli geliri artıracağız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz, onları doyuracağız. Söz veriyoruz.