Özgür Özel: Erken seçim çağrımız yok CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından erken seçim çağrısı yapmayı düşünmediklerini, buna yine halkın karar vereceğini belirtti.

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CHP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, ülke genelinde oyların yüzde 37,7'sini aldı.

Bu sonuçla birinci parti olan CHP, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazandı.

Özgür Özel: "Hatalarımızdan ders aldık"

Sözcü gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim sonuçlarını "Biz hatalarımızdan ders aldık, onlar tehlike çanlarını göremediler." sözleriyle yorumladı.



"Erken seçim çağrısı yapmıyorum"

Erken seçim taleplerinin olmayacağını söyleyen CHP Lideri Özel, şöyle konuştu:

Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. 'Tek başına yüzde 38 benim oyum' dersek bu kibir olur. Türkiye İttifakı'nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP’lisi de var, DEM’lisi de var. Seçimi kazandıktan sonra 'Bu güvensizlik oyudur, erken seçime gir' dersem bana itimat eden AK Partili ve MHP’lilere haksızlık yapmış olurum.

Hatay ve Kırklareli yorumu

"Hatay'dan ümidi kesmiş değilim." diyen Özel, kaybettikleri Kırklareli için ise "Demek ki eksiğimiz vardı." ifadesini kullandı.

"En çok Soma'da sevindim"

CHP Lideri Özgür Özel, en çok memleketi Manisa'nın Soma ilçesinde seçimi kazanmalarına sevindiğini anlattı.

"Tunç Soyer, en büyük hayal kırıklığım"

En büyük hayal kırıklığını ise eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili yaşadığını söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

