Özgür Özel: Esenyurt'taki akraba ataması geri alındı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i, kayınbiraderini belediyede işe alması konusunda uyardığını ve atamanın geri çekildiğini açıkladı.

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CHP'de belediyelerdeki akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi.

CHP’li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığını doğrulayarak, "Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel: "Uyardık, geri alındı, yapılmamış sayıyoruz"

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer’i uyardıklarını belirterek atamanın geri alındığını şu ifadelerle duyurdu: