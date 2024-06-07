Özgür Özel: Esenyurt'taki akraba ataması geri alındı

CHP'de belediyelerdeki akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi.
CHP’li İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığını doğrulayarak, "Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak." ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel: "Uyardık, geri alındı, yapılmamış sayıyoruz"
Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer’i uyardıklarını belirterek atamanın geri alındığını şu ifadelerle duyurdu:
Sorunun çözüldüğünü ifade etmek isterim. Belediye başkanımız bir pozisyonda o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymaz kendisini uyardık; bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi.
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