Özgür Özel: Esenyurt'taki akraba ataması geri alındı
ensonhaber.com

CHP'de belediyelerdeki akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi.

CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede işe aldığını doğrulayarak, "Kayınbiraderim olduğu için değil, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor ve çalışacak." ifadelerini kullanmıştı.

Özgür Özel: "Uyardık, geri alındı, yapılmamış sayıyoruz"

Bunun üzerine Genel Başkanı Özgür Özel, Özer’i uyardıklarını belirterek atamanın geri alındığını şu ifadelerle duyurdu:

Sorunun çözüldüğünü ifade etmek isterim. Belediye başkanımız bir pozisyonda o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymaz kendisini uyardık; bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi.

İlginizi Çekebilir CHP'de akraba atamaları sürüyor: İşte tam liste