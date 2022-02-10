CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fatıra ödememe protestosunun kişisel olduğunu söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme bulundu.

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümetin zamları geri alana kadar elektrik faturalarını ödemeyeceğine ilişkin açıklamalarına değindi.

"KURUMSAL DEĞİL KİŞİSEL BİR PROTESTO"

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını Türkiye'nin konuştuğunu söyleyen Özel, "Faturalara aralık ayı sonu itibarıyla gelen zamların tamamen geri alınması temel talebimizdir. Faturasını ödeyemeyen vatandaşlarımız karanlıkta soğukta kalmakla karşı karşıya. Genel Başkanımız faturalarını ödeyemeyen, ödeme güçlüğü çeken 10 milyonların sesi olmak için o mesajı verdi. Bir kurumsal karar almamıştır, aldırmamıştır. Bu onun kişisel protestosudur. Adalet yürüyüşüne başladığı gibi tek başına başlamıştır. İlerleyen günlerde bizlere bir çağrısı olursa memnuniyetle ve mutabakatla hep birlikte uyacağız" dedi.

Özgür Özel: Genel başkanımızın kişisel protestosu VİDEO

"HUKUKEN SORUN VAR, SİYASETEN YOK"

Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Mustafa Şentop 'hukuken sorun yok' diyor. Hukuken ve anayasal olarak buz gibi bir sorun var; ancak siyaseten bir sorun yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığından korkan yok. Eğer o da bizim adayımızdan korkmuyorsa hodri meydan. Getirsinler seçim kararını oy birliği ile alalım, hep beraber vatandaşın kantarına çıkalım" diye konuştu.