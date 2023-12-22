Özgür Özel, hak ihlali nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek Yıllar boyunca hakaretleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemeye mahkum olan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra yeni CHP Genel Başkanı Özgür Özel de aynı yoldan gidiyor. Özel, hak ihlali nedeniyle 50 bin TL tazminata mahkum oldu.

ensonhaber.com

Muhalefetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerine yönelik saldırıları son bulmuyor.

Bu kapsamda gelen iftira, haksız itham ve hakaretlere karşı avukatlar aracılığı ile yargı yoluyla mücadele ediliyor.

En çok saldırıya uğrayan isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Cumhurbaşkanı, yıllar boyunca Kemal Kılıçdaroğlu'nın iftiralarını taşıdığı yargıdan tazminat davaları kazandı.

CHP'deki hakaret ve iftira geleneği, genel başkan değişiminden sonra da devam ediyor.

Özgür Özel'e ilk hak ihlali cezası: 50 bin TL ödeyecek

Göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretleriyle Kılıçdaroğlu'nu aratmıyor.

Bu kapsamda Özel, ilk tazminat cezasını aldı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 bin TL tazminata mahkum edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada konuya ilişkin paylaşım yapan Aydın, şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarını ihlal etmesi nedeniyle,

Özgür Özel aleyhine açtığımız manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25.Hukuk Dairesi tarafından kesin olarak karara bağlandı.



Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımıza 50 bin TL ödeyecek.

Kılıçdaroğlu'nun son tazminatını Gazzeli çocuklar için Kızılay'a bağışladı

Erdoğan, 26 Ocak 2021'de, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla manevi tazminat davası açtı.

Davayı gören Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nu 65 bin lira manevi tazminata mahkum etti.

Yerel mahkemenin kararını inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.

Avukat Hüseyin Aydın, kararın kesinleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 65 bin liralık manevi tazminatı, Gazzeli yetim çocuklar için harcanmak üzere Türk Kızılay'a bağışladığını bildirdi.