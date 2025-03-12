DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN İKTİDAR BEKLEYENLER, ÇOK BEKLEMEYECEK"

Özgür Özel, iftar programının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Biz üç kişi Türkiye’ye çok umut veren bir birlikteliği paylaşıyoruz ve bu birliktelik hâlâ Türkiye’nin gündeminde. Mansur Bey’in 'Bizden kimse ayrılık beklemesin' demesi, Ekrem Bey’in açıklamalarıyla birlikte okunduğunda, CHP’den kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye’de bizim iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini görüyoruz. Bu durumdan büyük memnuniyet duyuyoruz.

"TÜRKİYE’NİN BİRLİK VE BERABERLİĞE İHTİYACI VAR"

Özel, MHP’li İsmail Özdemir’in, 'CHP ile görüşmeyeceğiz' açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

Genç bir arkadaşın bir tweetini gördük. Benim muhatabım Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli’nin de rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı da söyledik. Ona da riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Ben Sayın Bahçeli’nin sağlığını, Sayın Celal Adan üzerinden takip ediyorum. Ara ara konuşuyoruz, sağlık durumunu soruyorum. Sayın Celal Adan’ı aradım. Hem sağlık durumunu sordum. Hem de ‘Bu nedir’ dedim, böyle bir şey hani, kurumsal bir şey mi diye. Gördüğüm kadarıyla Sayın Celal Adan da Sayın Bahçeli’nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. Ben öyle olunca ne diyeyim şimdi o genç arkadaşın tweetine. Onu da üzmek istemem. Ama bunlar koskoca kurumlar, koskoca partiler. Türkiye’nin böyle gerilimlere değil Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Sayın Genel Başkanlarının bir an önce siyasete dönmesini, sağlığına kavuşmasını bekliyoruz, umuyoruz. Bizi böyle o genç arkadaşın çekmek istediği alan ne partisinin, ne Türkiye’nin faydasına olan bir alan değil. Bu kadar söyleyeyim, kırmayayım onu da ne yapayım yani? Olacak iş değil ama oldurmuşlar. Olduğu kadar olsun yani ama biz Sayın Bahçeli’ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner o zaman tartışmalar da olur, konuşmalar da olur. O güne kadar ben Sayın Bahçeli’nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem.

ERZURUM'UN KURTULUŞ GÜNÜNÜ KUTLADI

Erzurum’un kurtuluş gününü kutlayan Özel, iftar programındaki konuşmasında ise, şehrin tarihsel önemine dikkat çekti ve şunları söyledi:

Erzurum, sadece kurtuluşuyla değil, aynı zamanda Erzurum Kongresi’ne ev sahipliği yaparak da Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasında en güçlü harcı koymuştur. Eğer Erzurum kurtulmasaydı, Türkiye de kurtulamazdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağrısına uyan, tüm Anadolu ve Rumeli’den vatanseverler, ülkemizi bağımsızlığa kavuşturdu. Bu vatanın temelleri, özgürlük mücadelesiyle şekillendi. Ve sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti, demokrasinin, kadınların siyasette var olmasının, Medeni Kanun’un kabulü ve birçok önemli hakkın elde edilmesinin önünü açtı. Bu Cumhuriyet, son 22 yılda zorlansa da çok sağlam temellere dayanıyor. Bu temellerin bizler tarafından atılmasına öncülük eden Erzurum’a, başkentimizden selam olsun. Kurtuluş gününüz kutlu olsun.

İSTİKLAL MARŞI'NIN 104. YIL DÖNÜMÜ

Ayrıca, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümüne de değinen Özel, "Bugün, Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden dökülen ve 'Korkma' diye başlayan, milletimizin her zorluğunda hatırlaması gereken o muazzam şiirin, İstiklal Marşı’mız olarak kabul edilmesinin yıl dönümüdür. Mehmet Akif Ersoy'u bu mübarek günde bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz" dedi.

"SAVAŞ ALANI DEĞİL, CESARET GEREKEN ALANLAR"

İftar sofralarında gündelik siyasetin dışında kalmaya çalıştığını belirten Özel, "Sayın Erdoğan grup toplantısında uzun uzun konuştu. Ramazan ayına, dinî değerlere dikkat etmeden, bizi ve partimizi en sert ifadelerle eleştirdi. Ama biz burada, bu güzel iftar sofrasından o tür söylemlere aynı şekilde karşılık vermeyeceğiz. Eğer cesaret gösteriliyorsa, bu cesaret, muhalefet partilerinin belediye başkanlarını içeriye atmakla, belediyelerini silkelemekle ve bir partiyi geçmişteki başarılı kongresine kara çalarak engellemeye çalışmakla olmaz. Bu, mertlik, yiğitlik ya da cesaret değildir. Cesaret, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Bülent Ecevit’in, Filistin’in yanında olduğunu gösterdiği günde gösterilen cesarettir. Cesaret, Trump gibi bir çılgına karşı durabilmektir. Netanyahu’ya karşı cesaret gösterebilmektir. Gerçek cesaret, işte o cesarettir" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLİ ARTIK 4 ÇEYREK ALTIN ALABİLİYOR"

Hesabı vatandaşın hesabına göre yaptıklarını vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bu vatandaş, siz iktidara gelmeden önce en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alabiliyorken şimdi 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Bu asgari ücretli, siz iktidara gelmeden önce aldığı maaşla 7 çeyrek altın alabiliyorken, şimdi sadece 4 çeyrek altın alabiliyor. Şimdi ben bunu söyleyince Sayın Erdoğan kızıyor. ‘Gitmiş’ diyor, ‘Ülkenin dört bir yanını geziyor’ diyor ki, keşke sen de gezebilsen. ‘Gitmiş’ diyor, ‘Kuyumcuya giriyor, sarrafa giriyor’ diyor. Keşke sen de benim girdiğim gibi sarrafa, kasaba, mandıraya ya da semt pazarına girebilsen. ‘Tutmuş’ diyor ‘oradan bana altın hesabı yapıyor’ diyor. Peki altın hesabı yapmasam ne hesabı yapsam acaba? Vallahi madem Erzurumluların iftarında Keçiören’deyiz, Ankara’nın küçük Erzurumundayız. O zaman o hesabı Erzurumluların hesabı üzerinden yapalım. Bak Sayın Erdoğan, geçen sene 17 bin 2 lira asgari ücret veriyordun Erzurumlu asgari ücret alan dadaş kardeşime. O aldığı parayla; Ben bunu geçen ay gittiğimde Erzurum’da sordum, koca bir meydanda, koca salonda kime sorduysam. ‘Doğru mu’ dedim ‘Doğru’ dediler. 17 bin 2 liraydı geçen sene asgari ücret ve cağ kebabından 170 adet alıyordu bir asgari ücretli. 100 liralık cağ kebabından 170. ‘Doğru mu’ dedim, hepsi birden ‘Doğru’ dediler. Bu sene güya asgari ücret zamlandı 22 bin 104 lira oldu. Ama cağ kebabı da zamlandı ve 22 bin 104 liralık asgari ücret, cağ kebabından 110 şiş alabiliyor.

"VATANDAŞIN SENİ İKTİDARDAN İNDİRMESİ İÇİN DAHA NE OLACAK?"

Emekli bayram ikramiyesine yapılan zammı eleştiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: