Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu görüşme gerçekleştirdi CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, önceki lider Kemal Kılıçdaroğlu ile 2 saat 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan toplantısının ayrıntıları ele alındı.

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Türkiye'nin siyasi gündemi siyasilerin bir araya gelerek gerçekleştirdiği görüşmeler ile hareketlilik kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel, AK Parti'nin genel merkezinde 2 Nisan'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Kılıçdaroğlu ile de görüştü

Sekiz yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşen bu özel toplantı, basına kapalı olarak 95 dakika sürdü.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan görüşmesinin ardından, dün eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile buluştu.

İkili, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde saat 19.05'te başlayan ve 2 saat 20 dakika devam eden kapalı kapılar ardında bir toplantı gerçekleştirdi.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin detayları ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Sarayla müzakere edilmez' çıkışı

Kılıçdaroğlu, Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından; "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" paylaşımında bulunmuş, Özel de "Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz" açıklamasını yapmıştı.

İkilinin görüşmesinin ana başlıklarından birinin de bu açıklamalar olduğu belirtilmişti.

CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile görüşmesinin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ilk yüz yüze görüşmeyi Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi.