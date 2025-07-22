Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu, Altan Öymen'in cenazesinde mesafeli durdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yaptığı ziyaretin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Parti içindeki farklı açıklamalara işaret eden Özel, “Bundan böyle CHP’den yalnızca ortak bir ses ve ortak mücadele duyulacak. Aksi yönde davrananlara karşı tavizsiziz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NU MU UYARDI

Bu mesaj, özellikle son dönemde parti içinde yaşanan fikir ayrılıklarına ve kamuoyuna yansıyan tartışmalara yönelik sert bir uyarı olarak yorumlandı. Özel’in bu çıkışının kimi hedef aldığı merak konusu olurken, eski ve yeni pek çok CHP’liyi bir araya getiren Altan Öymen’in cenazesinde yaşananlar da dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Altan Öymen’in Teşvikiye Camii’ndeki cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nu cami avlusunda karşıladı. Ancak Kılıçdaroğlu, Özel’in ve diğer eski genel başkanların bulunduğu safta değil, farklı bir noktada, diğer partilerin liderleriyle birlikte saf tuttu. Bu tercih, parti içi gerilimin sembolü olarak değerlendirildi.

Naaş taşınırken Özgür Özel, iki eski genel başkanla birlikte yürüyerek birlik görüntüsü vermeye çalıştı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşe eşlik etmemesi ve Özel’in hemen yanında yer almaması dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ İLE YAN YANA

Öte yandan cenazede bir başka dikkat çeken sahne de Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşandı. Uzun yıllara dayanan tanışıklıkları bilinen ikilinin sohbet ettiği ve yan yana yürüdüğü görüldü. Bu yakın temas, Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nu “Terörsüz Türkiye” başlığı altında bir telefon görüşmesiyle bilgilendirdiği iddialarını da yeniden gündeme taşıdı.

Özel’in "tek ses" ve "tavizsiz duruş" mesajı, CHP içinde disiplinli ve bütünleşmiş bir görüntü yaratma çabasını ortaya koyarken, cenazede yaşanan sembolik duruşlar parti içi dengelere dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.