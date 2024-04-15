Özgür özel: İlk fırsatta Filistin'e gideceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğini açıkladı.

DHA

Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken, Türkiye'den ateşkes ve barış için diplomatik adımlar, muhalefet tarafından da devam ediyor.



Daha önceden bugün için planlanan Filistin ziyaretini bölgede yaşanan gelişmeler ve hava sahasının uçuşa kapanması nedeniyle gerçekleştiremediğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Filistin halkının yanındayız"

Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz. Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)