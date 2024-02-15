Özgür Özel: İzmir'deki iyi yönetim, Türkiye'ye örnek olacak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki iyi yönetimin Türkiye'ye örnek olacağını, partilerine de iktidarın yolunu açacağını söyledi.

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DHA

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'de aday tanıtımları devam ediyor.



Aday tanıtım ve seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda partililere seslendi.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evindeyiz"

İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek sözlerine başlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Bugün CHP'nin sancak gemisindeyiz, Milli Mücadele'de ilk kurşunun atıldığı yerdeyiz. Bugün kadınlar, gençler için bir imparatorluğun fedası olmaktan, bir padişahın kulu olmaktan çıkıp da Cumhuriyet'in onurlu, eşit vatandaşları olma erdemine kavuşmanın en önemli mücadelesinin hem başladığı, hem nihayetlendiği yerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın emanet edildiği kentteyiz. Asteğmen Kubilay'ın başını verdiği ama onlara başını eğmediği kentteyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evindeyiz.

"Dinamik kadroların bayrak devir teslimine geldik"

İzmir'in kendi yaşamında da özel yeri olduğunu anlatan Özel, şunları söyledi:

İlkokul son sınıfta öğretmenim, 'İki sınava gireceksin, biri Anadolu Lisesi, diğeri devlet parasız yatılı burs sınavı' dedi. Gülseren Öğretmen formumu doldurdu, beni sınava soktu, iki sınavı da kazandım ve 10 yaşında Bornova Anadolu Lisesi'ne geldim. Ortaokul, lise, üniversite ve askerliğimi İzmir'de yaptım. Boğazımdan 7 yıl devlet ekmeğinin geçtiği, ömrümün en güzel 12 yılının geçtiği, hayat arkadaşım Didem ile tanıştığım ve aşık olduğum bu güzel kente, bugün 'Genel Başkan' olarak geldim. Bu güzel kentle kucaklaşmanın onurunu yaşıyorum. Merhaba güzel İzmir. Biz burada bir kötünün yerine iyiyi getirmeye gelmedik. Namuslu, dürüstçe çalışan, bütün engellemelere rağmen görevini yapan arkadaşlarımızla, kadın devrimini, gençlik devrimini, yarının yöneticilerini bugünden İzmir ile tanıştıracağımız, İzmir'i ayağa kaldıracak, İzmir'i dünyanın en önemli kentlerinden biri haline getirecek dinamik kadroların bayrak devir teslimine geldik.

Eski başkanları övdü

Konuşmasında önceki dönem belediye başkanlarına da teşekkürlerini ileten Özel,

Bu kenti 1999'dan beri sosyal demokratlar yönetiyor. Bu kente emeği olan Yüksel Çakmur'a, büyük emekler vermiş Aziz Kocaoğlu'na, ondan bayrağı devralan sevgili Tunç Soyer'e, İzmir'in efsane belediye başkanı, yıkılmaz kale haline getiren Ahmet Piriştina'ya çok şey borçluyuz. AK Parti tarafından birçok iftira, birçok yalan sıralanıyor ve devam edecek. Ancak CHP olarak göğsümüz dik, başımız ileride. İzmir bizi, biz İzmir'i biliyoruz, hiç heveslenmesinler.

ifadelerini kullandı.

"9 cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız"

İzmir'de 30 belediye başkan adayı ve onlarla birlikte çalışacak bir takım kaptanı çıkardıklarını ifade eden CHP'li Özel, şöyle konuştu:

Birileri 18 bakan ilan edip de kadınlara sadece inatla Aile Bakanlığı'nı verirken yani 'Senin işin evindir, senin işin ailendir, bakan dahi olsan sadece aile bakanı olabilirsin, onun dışında ekonomiden, dış politikadan, içişlerinden, milli eğitimden, kültür sanattan kadınlar anlamaz' deyip 18'de 17'yi erkeklere emanet edenlere karşı, Atatürk'ün evinde bugüne kadar Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanımız varken, bugün hepsi de seçilecek yerden 9 Cumhuriyet kadınıyla karşınızdayız. Deniz Baykal 35 yaşında milletvekili, 36 yaşında Maliye Bakanı oldu. Bülent Ecevit 32 yaşında milletvekili, 36 yaşında bakan oldu. Deniz Baykal, Bülent Ecevit, Ahmet Taner Kışlalı, Önder Sav ve niceleri 30'lu yaşlarda bakanlık görevi üstlendiler. İzmir'de 30 belediye başkan adayımızdan 12'si 40 yaşın altında. İzmir'e emanet olsunlar, İzmir onlara emanettir. 32 yaşında gencecik belediye başkan adayını gösteriyorsunuz. Biri çıkıyor karşınıza, 'Bu yaşta belediye mi yönetilir?' diyor. 35 yaşında Baykal hazineyi yönettiyse CHP'nin birbirinden genç, dinamik, en az bir yabancı dil bilen, eğitimi, kültürü, vizyonuyla bu gençlerin yapacağı devrim İzmir'i devleştirecek, Türkiye'yi şaha kaldıracak. Bundan sonraki süreçte CHP'yi kimse küçük iktidar alanlarının partisi olarak görmesin. CHP, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında büyük bir ayağa kalkış, şahlanış, ekonomik ve siyasi devrimi hayata geçirmiş bir partidir. Altı okundan bir tanesi devrimcilik olan parti, Cumhuriyet'in yüzüncü yılındaki seçimleri çok istemesine, hak etmesine rağmen kazanamamış ancak Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya ant içmiş kadrolar tarafından yönetiliyor.

"2019'da 11 Büyükşehir'i kazanan seçmendir"

İzmir'de iyi eğitimli, yaş ortalaması 45 olan belediye başkan adaylarının iyi düzeyde yabancı dil bilen adaylar olduğunu söyleyen Özel, kentin yüzünü güldürecek, kentin dokusunu, tarihini bilip yarınlarını planlayabilecek İzmir'e yakışan kadrolar olduğunu belirterek şunları söyledi:

Önümüzdeki 5 yıl boyunca İzmir, bu kadrolarla gurur duyacak. İzmir, cazibe merkezi olma noktasındaki ilerlemesini bir devrime dönüştürecek. İzmir'deki iyi yönetim Türkiye'ye örnek olacak ve gün gelecek Türkiye, İzmir'deki iktidarı, CHP'nin Cumhuriyet'in ikinci yüzyılındaki iktidarıyla ödüllendirecek. Kimden oy istiyoruz? Bugün CHP'lilerden sadece sosyal demokratlardan oy istemiyoruz. 2019 seçimleri, 2018'deki büyük moral bozukluğunun üzerine milletin iradesiyle 11 büyükşehirde ülkenin kaderine el konulması sonucuna ulaşan başarıyla bitmiştir. İstanbul ve Ankara'yı Adana, Mersin, Antalya, Eskişehir, Aydın, Muğla'nın yanına katmıştık. Mayıs ayında ulaşamadığımız zaferden sonra, 'Erdoğan iktidarını perçinleyecek mi yoksa Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerine saygılı kadrolarla bir denge sağlanacak mı?' sorusu vardı. İşte bu dengeyi sağlamak için bir büyük ittifaka ihtiyaç vardı. Bunun için ben göreve geldiğim günden itibaren bütün Türkiye'nin gözü önünde üzerime düşen ne varsa yaptım. Çok istedik ama geçen seçimden sonra elbette asla sorgulayamayacağımız şekilde ittifakların dışında kalmayı tercih ettiler. Ankara'da ittifak kuramadık ama bir şeye inanıyoruz. 2019'da 11 Büyükşehir'i kazanan seçmendir. Adaylar, partiler kazanmadı. Cumhuriyet'in kıymetini bilen seçmen kazandı. O seçmen değişmedi, duruyor. O seçmenin itirazı saray rejimineydi, Bahçeli'nin U dönüşüneydi, parsel parsel satılan arsaların birilerine peşkeş çekilen kentin sirayet etmesinden korkuyordu. O seçmen duruyor. Ankara'da bir imza atamadık ama İzmir'in demokratları İzmir'e, Cumhuriyet'e ve geleceğimize hep beraber sahip çıkacaklar.

"İzmir'de 30'da 30 yapacağız"

CHP'li Özel, konuşmasında anketlere de değinerek,

İzmir ittifakına güveniyorum, İstanbul, Türkiye ittifakına güveniyorum. İstanbul'da satacak arsa kalmadığında, Kanal İstanbul'u yapıp etrafını Katarlılara söz veren anlayış geri gelmesin diye, Ankara'yı parsel parsel satan, Ankara'nın varlıklarını dinozor parklarına ve onları yapanlara peşkeş çekenler geri gelmesin, İzmir'in bir kum tanesine göz dikilmesin diye 31 Mart'ı zafere dönüştürecek. Anketler sonucunda aldığımız yol, adayların gördüğü kabul, önümüzdeki süreç için bugün belki bir hayal olarak görülen '30 da 30'u müjdeliyor. Hiçbir belediyemiz kaybedilme noktasında değil. Karşıyaka'da çok açık öndeyiz. Kiminde açık farkla, pek çoğunda garanti farkla, öndeyiz. 4-5 ilçede ciddi şekilde yarışıyoruz. CHP 24-25'i gördü. İnanıp kenetlenirseniz İzmir'de 30'da 30 yapacağız. Buna inanın.

açıklamalarında bulundu.

"İzmir, yüzde 93 ile değişimi istedi"

CHP'li Özel konuşmasının ardından Türkiye genelinde saat 20.00'de gösterime girecek seçim tanıtım filmini ilk kez İzmir'de izletti. Özel, daha sonra sahneye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı davet ederek şunları söyledi:

Seçmen değişimi ne kadar istiyor diye baktığımızda İzmir sonucu kimseyi şaşırtmadı. İzmir yüzde 93 ile değişimi isteyen kentti. İşte o günlerde seçmeni hisseden, yapılması gereken adımı atmaya, İzmir'de ilk karar veren, bana telefon açıp da 'Sonuna kadar yanınızdayım' diyen, Türkiye'deki bütün belediyeleri dinamizmle gezen, ben yorulduğumda yorulmayan, iyi organizatör, bir cerrah titizliği ve büyük yöneticilik vasfı olan bir yol arkadaşım vardı. Sevgili dostum, hem güvendiğim, hem sevdiğim, bu takıma kaptanlık edeceğine yürekten inandığım Cemil Tugay'dı.

Cemil Tugay: "İzmir'de yeni bir hikaye yazmak istiyoruz"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da konuşmasında; CHP'nin bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, İzmir'in görkemli medeniyetlerin mirası olduğunu dile getirdi.

2010 yılında CHP üyesi olduğunu ve pek çok görev üstlendiğini ifade eden Tugay, şunları söyledi:

Bugün Atatürk'ümüzün emaneti, Cumhuriyet Halk Partimizin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak huzurlarınızdayım. Yaşamımla ait olduğum, sokaklarında büyüdüğüm ve yönetmeye talip olduğum bu mükemmel şehir için çalışacak olmanın kıvancını yaşıyorum. Bugün burada İzmir'e hizmet etmek için heyecan ve heves dolu, birbirinden yetenekli, pırıl pırıl 30 arkadaşımla bir yola çıkıyoruz. Bugün İzmir'in çıkarlarını, İzmir'in önceliklerini, vatandaşlarımızın haklarını, adaleti korumak için mücadele etmenin zamanıdır. Biz, akla ve bilime dayalı, yenilikçi yöntemlerle, liyakate dayalı görevlendirmelerle, tüm sosyal demokrat değerleri sahiplenerek, aynı zamanda çevreci ve kalkınmacı belediyecilik anlayışlarımızı uygulamaya koyarak İzmir'de yeni bir hikaye yazmak istiyoruz.

Şenol Aslanoğlu: "Adaylarımız bir kez daha vize alacak"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise

Sosyal belediyecilik ile halkımızı buluşturacak İzmir sevdalısı, birbirinden başarılı belediye başkan adaylarının halkımızdan bir kez daha vize alacağından hiç şüphemiz yok.

dedi.

Konuşmaların ardından 30 ilçe belediye başkan adayı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay birlikte sahneye çıkarak partilileri selamladı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)