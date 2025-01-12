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Haber Merkezi

Türkiye'de bir süredir özellikle PKK terör örgütünün ortadan kaldırılmasına dönük önemli bir süreç yürüyülüyor.

Ekonomi gündeminde de ciddi gelişmeler yaşanıyor.

Yeni yılla birlikte gelen asgari ücret, memur ve emekli ücretlerindeki zamlar, ekonomi konusundaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

Muhalefetin yetersiz bulduğu ücret zamları CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından sık sık dile getiriliyor.

Özel, 'geçim yoksa seçim var' sloganının yanında geçtiğimiz günlerde Mersin mitinginde 'iktidara kırmızı kart' akımını başlattı.

Ekonomi politikalarını eleştiren ve bu ekonomi politikalarına karşı gelen herkesi iktidara kırmızı kart göstermeye çağıran Özel, erken seçim çağrısını da her fırsatta yineliyor.

"GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR"

Bu kapsamsa, İzmir'de miting düzenleyen Özel'in gündeminde yine ekonomi ve erken seçim vardı.

Özel, yine kırmızı kartını çıkartarak iktidara seslendi.

Erken seçim tarihi olarak mart ayını işaret eden Özel şöyle konuştu:

"Bu iktidardan memnun olmayan herkesi kırmızı kart göstermeye çağırıyorum. Ve buradan soruyorum, İzmir'den... Bu maaşlarla geçim olur mu?

Geçim yoksa seçim var!

"MARTTA SEÇİMİ YAPALIM"

Dün yeniden aday olmak istediğini söylemiş. Hodrimeydan diyorum. Bu hafta kararı alalım bu martta seçimi yapalım, emekliyi de kurtaralım, emekçiyi de kurtaralım."