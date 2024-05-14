DHA

CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Özel, dün açıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar"

8'inci büyük, 2 ara dönemde yapılanla birlikte 10'uncu tasarruf genelgesiydi. Bu genelgenin bugüne kadarkilerden bir farkı var. Olumlu farkı, o da Saray'ın, Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamış olması. Ama pratikte neler oluyor; en yakından takip edeceğiz ve paylaşacağız. Sadece Meclis dışarıda tutulmuş bu konuda. Gayet normal tutulması. Bu, 'Meclis israf etsin' demek değil. Yürütmenin başının Meclis'e talimat vermemesi gerekir. Vermesi hadsizlik olur. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunuyorum. Bu hafta içinde TBMM Başkanlık Divanı'nı, bütün arkadaşlarımız var, olağanüstü toplantıya çağırsın. Meclis tasarruf genelgesi dışında değildir, Meclis'e 'Tasarruf et' deme yetkisi yürütmede değildir. Kendi genelgemizi hızla hazırlamalıyız. Yürütmenin ortaya koyduğundan çok daha kapsamlı bir tasarruf genelgesi için CHP olarak bütün gruplara ve Meclis Başkanı'na çağrıda bulunuyoruz. Başkanlık Divanı toplansın; millete 'Kemer sık' denilirken, milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar.

Kamu atamalarında ertelemelere eleştiri

Tasarruf paketinde kamuya atamalara ilişkin hususlar bulunduğuna dikkat çeken Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

Genelgenin dikkat çeken bir tarafı, 3 yıl boyunca emekli olan kadar yeni personel istihdamı. Yani atanmayan öğretmene şunu söylüyor; 'Bu sene 20 bin kişi emekli oldu, 20 bin; seneye 22 bin oldu 22 bin. Öyle benden 68 bin 84 bin atama beklemeyin' diyor. Ayrıca dünya kadar işsiz var, onlara diyor ki; 'Kusura bakmayın, ben kamu kaynaklarını korumalı mevduata verdim, 5'li çeteye verdim, yandaş müteahhitte verdim, israfa verdim. Sana diploma verdim; ama birazcık bekleyeceksin, 3 sene kamuda alım yok' Biz buna kökten itiraz ediyoruz. Bakın Mehmet Şimşek'in açıkladığı rakam, toplamda 100 milyar TL (tasarruf) edecek. Her şey dediği gibi hayata geçerse, tam uyulursa. Bundan önce kimse uymadı bunların genelgelerine, başta kendileri. Merkez Bankası, geçen sene 800 milyar zarar etmiş, 3 yıllık tasarrufun 8 katı. Kur Korumalı Mevduat'a 1,2 trilyon vermişler, bu dediklerinin tam 12 katı. Kamu-özel iş birliği ödemelerine 6 yılda 222 milyar vermişler. Bundan sonraki 3 yıl 674 milyar verecekler, tasarrufun tam 6 katı. Bütçeden faize bu sene 1,3 trilyon ayırdılar, tasarrufun tam 13 katı.