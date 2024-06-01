Özgür Özel, partisinin Türkiye Belediyeler Birliği başkanı adayını açıkladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu aday gösterdiklerini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'de yakın zamanda bir seçim daha gerçekleşecek.

Bu seçimde Türkiye Belediyeler Birliği başkanı belli olacak.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin adayını açıkaldı.

Parti içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında bu konuda çekişme olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özel şöyle konuştu:

"Herkesin bu ekonomik güçten yararlanmasını sağlayacağız"

"CHP'de kriz yok, CHP büyük bir başarı elde etti. Biz bütün partilerin temsil edilebileceği bir en esnek dağılımı yapacağız. Elbette çoğunluk CHP’de olacak. Yönetirken geçen sene neredeyse yüzde 98 buçuğunu AK Parti ve MHP’li delegelere verdiler.

Herkesin bu ekonomik güçten yararlanmasını sağlayacağız. Türkiye Belediyeler Birliği başkanı adayımız, dünyanın tanıdığı en büyük metropol İstanbul.

"Adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’dur."

Bu yüzden bu görevi Ekrem Başkan’a teklif ettik. Ama kiminle konuştuysak Mansur Başkan partimizin verdiği karara destekleriz diyecek bir olgunlukta davranan biridir. Aralarında bir çekişme rekabet yok. Adayımız sayın Ekrem İmamoğlu’dur.

"Mansur Yavaş'a Tarihi Kentler Birliği'ni teklif ettik"

Mansur Başkan’ın da yine Belediyeler birliğinden sonra Tarihi Kentler Birliği var öyle bir görev noktasını kendisine teklif ettik. Onu da orada görevlendireceğiz."



Seçim 5 Haziran'da

Türkiye Belediyeler Birliği, son 20 yılda AK Partili başkanlar tarafından yönetildi. Yerel yönetimlerdeki çoğunluğun 31 Mart seçimleri ile birlikte CHP'ye geçmesiyle birlikte de el değişimi yaşanacak.

Bu kapsamda 20 yıl sonra birliği yönetme fırsatı yakalayan CHP'de Yavaş ve İmamoğlu arasında bu konuda çekişme yaşandığı kulislerde konuşulan dikkat çekici bir bilgiydi.

Özel, parti içinde kriz yaşanmadığını iddia etse de CHP bu söylentiler arasında 5 Haziran'da yapılacak seçime İmamoğlu adaylığında girecek.