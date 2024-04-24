Özgür Özel: Verdiğim söze bağlıyım, erken seçim çağrım yok CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben, ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok." dedi. Özel, milletin erken seçim talep etmesi durumunda bunu en çok arzu edenin kendisi olacağını belirtti.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla Meclis Tören Salonu'nda verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel, Anayasa değişikliğine yaklaşımına ilişkin soru üzerine, bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeden konuşamayacağını belirtti.

Anayasa değişikliği sorusu

Özgür Özel, "Ben, Sayın Erdoğan'ı dinlemeden müzakerelere kapıyı kapatmam." dedi.

Anayasa'nın uyulmak için yapıldığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son Anayasa, Sayın Erdoğan için yapıldı, bu Anayasa'ya uyuyor mu? Mevcut Anayasa'ya uyan bir Erdoğan, bizimle geleceğe dönük bir Anayasa konuşabilir ama mevcut Anayasa'ya uyulmaması durumunu ben doğru bulmuyorum. Madem uymayacağız niye değiştiriyoruz. Değiştireceksek uyacak mıyız? O zaman güven arttırıcı adımlara ihtiyaç var. O adımları görüşebilirim kendisiyle. Ama bugünkü şartlarda güven arttırıcı adımlar, karşılıklı iyi niyet ve Anayasa'ya tam sadakat noktasına Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşırsa biz de kendisiyle müzakereye yaklaşırız."

"Müzakerelere kapıları kapatan bir anlayışımız olmayacak"

Özel, soru üzerine, seçmenin Anayasa ihlalleri ve adaletin tecelli etmemesinden rahatsız olduğunu belirterek şunları dedi:

"Müzakerelere kapıları kapatan bir anlayışımız olmayacak. Ama Anayasa konusu son derece hassas bir konudur. Durumun hassasiyetine ve Türkiye'deki o geniş toplumsal mutabakata bakmak gerekir. Anayasa konuşmak için Anayasa'ya uymak gerekir."

"Erken seçim çağrım yok"

Özgür Özel, "Seçim sonrasında erken seçimi gündeme getirmediğiniz için eleştirildiniz. Eğer saydığınız konular yerine getirilmezse siz CHP olarak erken seçimi gündeme taşır mısınız? Bununla ilgili adımlar atar mısınız?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğim söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim. Çünkü bir an önce iktidar olmak istiyoruz. Ama millet istemeden ben istemeyeceğim. Bu CHP'nin yeni dönem siyaseti, millete kulak veren, milletin tarafında siyaset."

Özel, soru üzerine, kalıcı ses kaybı olmaması için ses tellerinden ameliyat olmasının gerektiğini, aynı gün sinüsleriyle ilgili bir operasyon geçirdiğini, ardından da gözlerine mercek takıldığını belirtti. Özel, saçlarını boyatmadığını, bununla ilgili sosyal medyadaki yorumları keyifle takip ettiğini söyledi.