Özgür Özel: Yeni CHP, bembeyaz bir sayfa CHP Genel Merkezi'nde 21 ilin belediye başkanıyla bir araya gelen Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenin kendilerini iktidara ortak yaptığını, o yüzden sadece hizmete odaklanılması gerektiğini belirtti.

DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti.

Büyükşehir belediye başkanlarının yer almadığı toplantı, basına kapalı yapıldı.

"Seçmen CHP'yi iktidara ortak yaptı"

Toplantıda konuşan Özgür Özel, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partisinin önemli bir başarı elde ettiğini belirterek, CHP'yi 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyledi.

CHP'nin bir aile gibi kenetlendiğini ve sonuç olarak 409 belediye kazandıklarını belirten Özel, şunları söyledi:

Cumhuriyet Halk Partisi; nüfusa göre yüzde 65, milli gelire göre yüzde 80, toplanan verginin de yüzde 87'sinin toplandığı bir coğrafyada hizmet üretiyor. 31 Mart seçimleri, Türkiye'de siyasetin millet eliyle yeniden bir dengeye kavuşturulduğu bir seçimdi. Çünkü içinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bütün yetkileri 5 yıl boyunca orantısız bir şekilde yürütmenin başına veriyor. Ve bu kişi bir siyasi partinin genel başkanı da olabiliyor. Bu toprakların alışık olmadığı, dengenin, denetlemenin olmadığı, bir kişinin her şeye karar verdiği bir süreçte seçmenin feraseti devreye girdi ve seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni elbette iktidar ortağı yapmadı ama iktidara ortak yaptı, geneldeki iktidarı yerelden dengeledi.

"Yapacağımız hizmet, bize genelde iktidarı getirecek"

Ardından belediye başkanlarına tavsiyelerde bulunan Özel,

Bu dönem yapacağımız iş Burdur'daki CHP belediyeciliğini kalıcı kılmaktan, Kütahya'yı ikinci bir kez kazanmaktan daha büyük bir yükümlülüğümüz var. Bu yükümlülüğümüz; Kastamonu'da, Amasya'da yapacağımız hizmet bize genel iktidarı getirecek. Bu 21 il çok önemli bir noktada. Çünkü her birinizin sınırında bizim iktidarda olmadığımız ilçeler var

diye konuştu.

"Biz bembeyaz bir sayfayız, bir nokta koysanız herkesin haberi oluyor"

CHP'nin tertemiz, beyaz bir sayfa olduğunun ve AK Parti'den farkının da bu olduğunu söyleyen Özel,

Biz bembeyaz bir sayfayız; dolma kalemle bir nokta koysanız herkesin haberi oluyor, herkes onu konuşuyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugünkü 20 yıllık pratiği kir göstermeyen, koyu gri bir kağıt. Üzerinde ne olursa olsun millet artık onu konuşmuyor. O yüzden sizin çok büyük bir hassasiyet göstermeniz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan atamalarda şunu gördük; sanki kendi belediyelerinde böyle değilmiş gibi bir akrabalık ilişkisini köpürtüp, 'Bakın Cumhuriyet Halk Partisi de aynı şeyi yapıyor.' Kafada yaratmaya çalıştıkları algı şu; 'Bunların birbirinden farkı yok'. Kendi durumlarını inkar etmiyorlar, onu millet kanıksamış. Bu konuda hepinizden anlayış bekliyoruz, hepinizden üst düzey dikkat bekliyoruz

ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)