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    Özgür Özel'den, cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı için gönüllerinden geçen adayın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu kaydetti.
    • 01.05.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 14:50
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    Özgür Özel'den, cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi

    CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

    Özel, burada partililere seslendi.

    Özel, partililerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü ve Ramazan Bayramı'nı kutladı.

    "Gönlümüzen geçen aday Genel Başkanımızdır"

    Millet İttifakı'nın gelecek seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, AA'nın haberine göre şöyle konuştu:

    "Biz adayımızı önümdeki süreçte uzlaşı ile ve Türkiye'yi bu cendereden kurtaracak, her türlü mutabakatı sağlayarak belirleyeceğiz ve ilan edeceğiz. Bizim ilan ettiğimiz aday Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacak. Burası Cumhuriyet Halk Partisi, burası baba ocağı. Bizim gönlümüzden geçen aday, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bu süreçte eğer Sayın Genel Başkanımız arzu ederse, anketlerin sonuçları bu seçimi kazandığımızı gösterirse ve kendisinin hassasiyet duyduğu 6’lı mutabakat masası ortak adaylıkta genel başkanımız üzerinde mutabakata varırsa bundan en çok Cumhuriyet Halk Partililer memnun olur, Türkiye de fayda görür."

    Bayramlaşma törenine CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın da aralarında olduğu partililer katıldı.

    Özgür Özel'den, cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi ViDEO

    Özgür Özel den, cumhurbaşkanı adayı değerlendirmesi #1


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