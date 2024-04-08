Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme mesajı: Randevu isteyeceğim Yeni dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu isteyeceğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' siyasetinden uzak duracağını söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye, iki seçim maratonunu geride bıraktı.

Artık ülkenin önünde seçimsiz 4 yıl varken siyasette önemli gelişmeler bekleniyor.

Yönetimi değişmiş bir muhalefet ve halktan 5 yıllık bir destek daha almış iktidar...

Bu sürecin başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sabah'tan Yavuz Donat'a konuşurken gündemi yorumladı.

Önemli konulara değinen Özel, CHP'nin yıllardır süregelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeme geleneğine ilişkin de konuştu.

"Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım"

Bu konuda farklı bir tutum izleyeceklerini söyleyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bayram günü Sayın Cumhurbaşkanı'nı arayacağım... Bayramını tebrik edeceğim.

Sonrasında kendilerine bazı şeyler söyleyeceğim. Fakat... Nezaketten ve makamlara saygıdan asla ve asla taviz vermeyeceğiz.

"Nereye randevu isterse oraya gideceğim"

Kendisinden randevu isteyeceğim, nereye randevu isterse oraya gideceğim. Eskisi gibi 'ben senin yanına gelmem' yok. Böyle bir siyaset izlemeyeceğim.

Tercih ederim ki Çankaya Köşkü'nde buluşalım. Çünkü orada da Sayın Erdoğan'ın çalışma odası var.

"Milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam..."

En sert muhalefet olacağız fakat nezaketten ve makamlara saygıdan taviz vermeyeceğiz. Zira ben milletin göreve getirdiği bir insanı yok sayarsam bu doğru bir şey değil. O zaman kendi belediye başkanlarımın da yok sayılmasını göze alırım. Bu olmaz."