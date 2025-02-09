Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'lı paylaşım

Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ön seçim tartışmalarının gündemde olduğu CHP'de, gözler 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak PM toplantısına çevrildi.
Bu toplantıda, ön seçim yönergesinin ele alınması ve oylamaya sunulması bekleniyor.
GÖRÜŞME 2,5 SAAT SÜRDÜ
PM öncesi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, adaylık konusu üzerinde görüş alışverişinde bulunmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara'da bir araya geldi.
Başkan Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görüşme 2,5 saat sürdü.
"HEP BERABER KAZANACAĞIZ"
Özel'in sosyal medyadaki paylaşımı şu şekilde:
"Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız, Türkiye kazanacak…"
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