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Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'lı paylaşım

Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'lı paylaşım CHP Genel Başkanı Özgür Özel,, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmenin ardından "birlik" mesajı verdi.