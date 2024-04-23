DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak amacıyla eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i evinde ziyaret etti ve sonrasında birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Herkesin imrenerek hatırladığı bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti"

Sezer’e daha önce de nezaket ziyaretlerinde bulunduklarını ifade eden Özel, şunları söyledi:



Ben genel başkan seçildikten sonra kendisi bir tebrik telefonu açmıştı. Ben de bu tebrik telefonuna teşekkür etmek için bir ziyarette bulunmayı istedim. Kendisinin engin devlet tecrübelerinden yararlanıyor ve tavsiyelerini alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti devletinde çok önemli bir dönemde çok başarılı ve halen daha Türkiye’deki herkesin imrenerek hatırladığı bir cumhurbaşkanlığı dönemi geçirmişti. Bu takdir ifadelerini söylemek tabii ki haddimiz değil. Kendisinin tavsiyelerini aldık. Bundan sonraki süreçlerde de kendileri uygun gördükçe Sayın Cumhurbaşkanımızı düzenli aralıklarla ziyaret edeceğiz.