Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: Herkesle müzakere ederim CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir" sözlerine halefi Özgür Özel, "Bu partinin genel başkanı olara herkesle konuşur ve müzakere ederim" ifadeleriyle karşılık verdi.

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AA & Ensonhaber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önemli mesajlar verdi.

Manisa'nın Alaşehir ve Kula ilçelerinde vatandaşlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özel, her kesimden oy alarak yerel seçimleri kazandıklarını belirtti.

Özel, yerel seçimlerdeki sonuçların kendilerini şımartmayacağını dile getirerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini yeniden yazma fırsatını yakaladıklarını söyledi.

"Birileri gündem saptırmak istiyor"

Yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyı genel seçimlere taşıyacaklarını ifade eden Özel,

Bu haritada gördüğünüz kırmızı yerler yetmez. Bütün Türkiye'yi kırmızıya boyayarak, ortasına ay yıldızlı al bayrağı koyarak Türkiye'nin yüzünü güldürmeye, Atatürk'ün partisini iktidar yapmaya geldik. Birileri kavga etmek istiyor, etmeyeceğiz. Birileri laf dalaşı istiyor, birileri gündem saptırmak istiyor. Bu oyuna düşmeyeceğiz.

diye konuştu.

"Tek gündemimiz, vatandaşın gündemi oldu"

Özel, toplumun her kesimi için mücadele edeceğini vurgulayarak, "vatandaşın gündeminde olmayan hiçbir gündemle meşgul olmadıklarını" belirtti.

"Herkesle müzakere ederim"

Alaşehir'in ardından Kula ilçesine geçen Özel, Yunus Emre Kent Meydanı'nda parti otobüsü üzerinden ilçe sakinlerine seslendi.

Özel, seçimde kendilerine destek verenlere teşekkür etti, partizanca yaklaşım göstermeden, herkesi kucaklayarak hizmet edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin geleceği için herkesle müzakere edeceğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

Herkesle konuşurum, herkesle müzakere ederim ama sizin için mücadeleyi asla bırakmam. Çünkü bizden millet kavga istemiyor. Millet 'oturun, çalışın, tartışın ve derdime çare olun' diyor. Bu millet bize iktidar görevi verene kadar bu ülkede ana muhalefet partisiyiz. Ülke dışında, yurt dışında Türkiye'nin partisiyiz. Bu ülkenin çıkarları için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Özel, CHP'nin logosundaki altı oka aşık olduğunu, bunlardan "milliyetçilik" ilkesini kimseye bırakmayacağını belirterek, bunun üzerinden algı operasyonlarına teslim olmayacaklarını söyledi.