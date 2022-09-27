Mersin saldırısında öldürülen teröristin 11 yıl önce hazırlanan Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda adı geçmesini değerlendiren Özgür Özel, "11 yıl sonra terörist olacağını nereden bilebilirim" dedi.

Mersin, dün gece hain teröristlerin saldırısı ile sarsıldı.

Mezitli ilçesindeki polisevine, PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 polis memuru şehit olurken başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.

Terörist CHP'nin raporunda

Ercan'ın, CHP'nin hazırladığı Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı belirlendi.

CHP'ye yönelik büyük tepkiye neden olan bu durumu CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Özel, raporda yer alan isimlerden kendi partilerinde de olmak üzere milletvekilleri çıktığını ve halen mesleğini devam ettirmekte olan onlarca gazeteciye yer verildiğini belirtti.

Özgür Özel'den raporda adı geçen terörist için savunma VİDEO

"11 yıl önce terörist olacağını nerden bilebilirdim"

Toplam 188 gazetecinin isminin olduğu raporda kendi imzası da bulunan Özel, sorumluluk kabul etmedi.

Özel kendini, "CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını soracaksınız öyle mi? Terbiyesizliğin lüzumu yok. Hadsizliğin lüzumu yok. Ben 11 yıl önce savunduğum kişinin 10 yıl sonra terörist olacağını nereden bilebilirim. CHP'ye Allah'ın cezası bir katilin hesabını sor... '11 yıl önce bir raporunuzda yer aldı...' Mektup yazmış gazeteciyim içerdeyim diye." diyerek savundu.