Özgür Özel'den şaibeli kurultay çıkışı: Endişem yok

CHP'de 'şaibeli kurultay' kaosu sürüyor.

4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelindi.

30 Haziran'da mahkemeden kayyum kararı çıkması bekleniyor.

Bu süreçte eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin tekrar partinin yönetimine geçmesi beklentisi de gündemde.

KILIÇDAROĞLU HEDEFTE

CHP'nin yeni yönetiminin Kılıçdaroğlu'ndan mahkeme kararını tanımayacağı yönünde beklediği açıklamanın gelmemesi tansiyonu artırdı.

Mahkemeden 'şaibe' kararı çıkması durumunda 'Partimi kayyuma teslim etmem, görevi kabul ederim.' çıkışı yapan Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin hedefinde.

ÖZGÜR ÖZEL: ENDİŞEM YOK

Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Birgün'e verdiği röportajda konuya değindi.

Konuya ilişkin endişe duymadığını belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ne 30 Haziran’dan ne de devamında olacaklardan bir endişem yok. Ama tutun ki böyle bir şey (Mutlak butlan kararı) oldu, seçmenlerin bize emanetini bir kenara bırakmamızı kimse bizden beklemesin. 19 Mart itibarıyla nasıl Saraçhane’ye sahip çıktıysak, partimize de sahip çıkarız.

"BEN VERESİYE DEFTERİNİ AÇMAK İSTİYORUM BİRİLERİ ESKİ DEFTERLERİ"

Süreci elbette dikkatle takip ediyoruz ama Türkiye’de bu kadar ekonomik sorunlar varken bu gündem içinde boğulmayacağız. Ben veresiye defterini açmak istiyorum, birileri eski defterleri açmak istiyor. Yaşananlar, CHP’ye ve Türkiye’ye kurulmuş büyük bir tuzak. Bu tuzağa düşmemek lazım.”

CHP HEYETİ KILIÇDAROĞLU'NU ZİYARET ETTİ: AÇIKLAMA YAP

Hedefteki Kılıçdaroğlu, Ankara ve Mersin büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş ve Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç tarafından ziyaret edilmiş, Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif edilmişti.

"PARTİMİ KAYYUMA TERK ETMEM"

Kılıçdaroğlu ise bu teklife, “Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz.” cevabını verdi.

"MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKARSA KABUL EDERİM"

Ankara kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri yankılandı:

Mutlak butlan kararı çıkarsa kabul ederim. Mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatırım. 10 ay sürmesini bekliyorum ancak 1 buçuk-2 yıla kadar uzayabilir.



Ekrem Bey, bir belediye başkanı. Özgür Bey'in bu kadar çok miting yapması doğru değil. Ben Aziz Kocaoğlu'nda böyle davranmadım. Yargı sürecini takip etmemiz gerekiyor.



Yeni anayasa konusunda köprüleri atmak yerine iktidarla konuşulmalı, masaya oturulmalı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN CEVABINA İMAMOĞLU ÇOK ÜZÜLMÜŞ"

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'ndan sonra Silivri'de tutuklu bulunana Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden CHP heyetinin izlenimlerini aktardı.

Saymaz, ziyarette yaşananları şöyle aktardı: