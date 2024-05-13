CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerden sonra başladığı belediye ziyaretlerine devam ediyor.
Özel, bu kapsamda Soma'daydı.
Özel, Soma ilçesinde belediyeyi ziyaret etti. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Özel'e hediye takdim etti.
"Cumhurbaşkanım hoş geldiniz"
Ziyaretinden sonra halkla selamlaşan Özel'e bir partili, "Cumhurbaşkanım hoş geldiniz" şeklinde hitap etti.
Özel'in bu selama tepkisi dikkat çekti.
Özel, partilisine "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım." diyerek karşılık verdi.
Son dönemde, özellikle CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın açıklamaları sonrasında 'CHP'nin cumhurbaşkanı adayı' tartışmaları başlamıştı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in merkezinde olduğu tartışmalar, uzun süre kamuoyunda yer tutmuştu.
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