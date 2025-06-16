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CHP'de kurultay gerilimi devam ediyor.

Kurultay'a şaibe karıştığı iddiasıyla başlayan soruşturmanın davasına günler kala yeni bir polemik başladı.

Polemik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği sözlerle başladı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Özel, eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete "Ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim" dediğini öne sürdü.

"KURULTAY TERTEMİZ"

Özel, şu ifadeleri kullandı:

Efendim Ekrem Başkan demiş ki 'Mitingler zayıf oluyor siz de katılsanız.' falan. Bugün gazeteci arkadaşlar sordular Ekrem Bey'e 'Mitingler nasıl?' diye, muhteşem mitinglerden memnuniyeti ifade...



Dedi ki 'O gece söylenen, o trollerin yazdığı her şey yalan. Doğru olan benim, genel başkanımızın yapması gereken bir şey var, o kurultayı yapan kişi kendisi çünkü partinin o anki iktidarı o. Talebiyle yöneten kişi de benim, benden talep etti. Ben o kurultayda bir şaibe görmedim, siz gördünüz mü?'



Genel başkanım da demiş 'Olur mu ben video çektim ve kurultayın tertemiz olduğunu, kimsenin lekeleyemeyeceğini söyledim.' Ekrem Bey de bundan büyük memnuniyet duymuş. Bunu herkes bir daha duysun istiyor Ekrem Bey. Çünkü ben burada, televizyonlarda partimin böyle haksızca tartıştırılmasına, önceki genel başkanımızın böyle eleştirilmesini işte 'Niye bir şey demiyor.' diye.



Genel başkan da demiş ki (Mahkemeye gitmem dedim, zaten 1 yıl önce de çektim).

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

Özel'in sözlerine Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gazeteci Barış Yarkadaş'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın Özgür Özel'in, Sayın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından, kamuoyunu yönlendirme amacı taşıyan, gerçekle bağdaşmayan ve Sayın Kılıçdaroğlu'na atfedilen bir konuşmayı dile getirmesi, ne etik açıdan ne de siyasi sorumluluk bakımından kabul edilebilir bir tutum değildir.

"KURULTAYIN ŞAİBELİ OLUP OLMADIĞINI BİLMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Çelik ayrıca "Kurultayın temiz ya da şaibeli olup olmadığını bugün için kesin olarak bilmemiz mümkün değildir. Ancak açık olan bir şey vardır: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçle hiçbir ilgisi ve dahli yoktur" sözlerini sarf etti.

KURULTAY DAVASINDA KARAR 30 HAZİRAN'DA

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te düzenlenen 21. Olağanüstü Kurultayının iptali için açılan davalar, Ankara'daki iki farklı mahkemede görülürken, bu davalar birleştirildi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, ihtiyati tedbir talepleri reddedilirken, duruşma 30 Haziran tarihinde görülecek.