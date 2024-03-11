Özgür Özel'in Ramazan ayı gafı CHP Lideri Özgür Özel, miting alanında vatandaşlarının Ramazan ayını kutlarken yeni bir kafa daha imza attı. Özel'in söylediklerine miting alanındakiler anlam veremedi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart yaklaşırken, siyasi partilerin adayları ve liderleri, meydanlarda ve medyada seçmenlerle buluşuyor, vaatlerini ve projelerini anlatıyor.

CHP Genel Başkanı, İstanbul'un Çatalca ilçseinde partisinin düzenlediği mitingde vatandaşlarla buluştu.

Alandakilerin Ramazan ayını kutlayan Özgür Özel, Ramazan üzerinden hükümeti eleştirecekken yine bir gafa imza attı.

"İlk sahur tutuldu.."

Dün gece ilk sahura kalkıldığını ifade etmeye çalışan Özel, hem oruçla sahuru karıştırdı, hem de Ramazan ayı ile günleri karıştırdı:



İlk sahur tutuldu.. Bu Ramazan'da 30 Ramazan var..

Özgür Özel'in bu sözleri sosyal medyada kısa sürede paylaşıldı ve güldürdü.

