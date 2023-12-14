Özgür Özel'in ziyaretine DEM Parti'den olumlu yaklaşım: İttifak seçeneği yeniden masada CHP'nin önceki seçimde kapalı kapılar arkasından ilişki kurmasından rahatsız olan DEM Parti'de Özgür Özel'in ziyareti ve ortak basın toplantıdan sonra ittifakın ve iş birliği seçeneklerinin yeniden görüşüleceği konuşuluyor.

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ensonhaber.com

İyi Parti'den olumsuz cevap alan CHP, dümeni HDP'den dönüşen DEM Parti'ye kırdı...

Bu kapsamda yerel seçim öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

CHP'de ziyarete Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek katıldı.

Aynı kareye girme isteği yerine getirildi

Mayıs seçimlerinden önce kapalı kapılar arkasında yapılan pazarlıklar, kameraların önüne bir araya gelinmemesi en büyük rahatsızlıktı.

Özel'in son ziyareti ve sonrasında yapılan ortak basın toplantısı, rahatsız olan DEM Partilileri mutlu etti.

Mayıs seçimlerinin aksine 'şeffaflık' beklentisi taşıyan DEM Parti, yerelde iş birliği ya da ittifak için kamuoyu önünde birlikte hareket etmekten yana.

Ziyaretten sonra ittifak ve yerelde iş birliği masada

Özel'in ziyareti bu beklentiyi büyük ölçüde karşıladı. DEM Parti'de bu kapsamda olumlu yorumlar yapılıyor.

MYK'da, tüm illerde aday çıkarma yönünde eğilim oluşan DEM Parti'de Özel’in ziyaretiyle birlikte iş birliğine ve ittifak görüşmelerine yeniden kapı açıldığına inanılıyor.

Ziyaretle birlikte yeni ihtimallerin masaya geldiği, bunların da değerlendirileceği ifade ediliyor.