Özlem Gürses, iktidarın atacağı adımları önceden haber aldığını ve buna göre hareket ederek gündem belirlediğini söyledi.

Son dönemde iktidarın farkılı kesimlere yönelik hayata geçirdiği iyileştirmeler tartışma konusu.

Tartışmanın sebebi ise bu adımları muhalefetin sahiplenmesi.

Muhalefet, iktidarın attığı adımları kendisine mal ederek propaganda yapıyor.

Konuyu gazeteci Özlem Gürses de YouTube kanalında masaya yatırdı.

Gürses, iktidarın farklı konularda atacağı adımlarını muhalefetin önceden öğrendiğini ve buna göre hareket ettiğini söyledi.

"Muhalefet iktidarın adımlarını önceden öğreniyor"

Gürses programında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bürokrasiden CHP'ye ve 6'lı masaya bilgi geliyor. Seçim ekonomisine geçti iktidar bir süredir. Biliyorsunuz kesenin ağzı açıldı ve bir takım kesimlere iyileştirici tedbirler alınıyor. Bu kapsamda birtakım adımlar atıyor iktidar ve muhalefet bunları önceden öğreniyor.

Özlem Gürses: Muhalefet iktidarın adımlarını önceden öğreniyor VİDEO

"KYK meselesi önceden öğrelinip adım atıldı"

Örneğin KYK borçlarının faizlerinin silinmesiyle ilgili adımını muhalefet önceden öğrendi ve hafta sonu bir etiket çalışması yapıp KYK meselesini gündeme getirdi ve tweet attı Kılıçdaroğlu. Hemen o pazartesi günü hem üniversite sınavı sonuçları açıklandı hem kabine toplandı ve KYK faizlerinin silineceği açıklandı.

"Otomotivde vergi indirimi konusu da önceden öğrenildi"

Benzer şekilde otomotivde büyük sıkıntı olduğunu biliyorduk. Bu sıkıntının önüne geçmek için iktidarın bir vergi düzenlemesi yapması adımı vardı iktidarın, muhalefet bunu da önceden öğrendi muhalefet ve dün akşam apar topar saat 22.00'de o mutfak videosu çekildi ve ekrana geldi. Dolayısıyla bir süredir gündemi muhalefet belirliyor ve iktidarın önünde gidiyor ve bu enteresan."