CHP'deki taciz iddialarına sert tepki veren AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, taciz, tecavüz ve şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında durulduğunu söyledi.

2021 bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP'ye yönelik taciz iddialarına tepki gösterdi.

CHP İstanbul teşkilatının taciz iddialarıyla çalkalandığını ifade eden Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya da değindi.

CHP'YE KADIN HAKLARI TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu'nun partisindeki taciz iddialarıyla ilgili bir tek kelime etmediğini kaydeden Çalık, "Her fırsatta kadın hakları üzerinden sahte duyar kasan, siyasi etik ve ahlaktan bahseden Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında tek bir kadın kelimesi yoktu.

Partisindeki taciz yapanlara bir sitem bile yoktu. Sonuçta CHP'de kadının adı yok, taciz ise maalesef çoktur." ifadesini kullandı.

Öznur Çalık: Şiddet kimden gelirse gelsin, karşısındayız ViDEO

"KADINLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

AK Parti döneminde yapılan faaliyetlere de değinen Çalık, "Kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Kadınlarımızın iş gücüne katılımını, istihdamını, temsilini, sağlığa erişimini, okullaşma oranlarını rekor seviyelere yükselttik. Anne-bebek ölümlerinde ise en düşük seviyelere indirdik." açıklamasında bulundu.

"CHP VE HDP GİB DUT YEMİŞ BÜLBÜLE DÖNMÜYORUZ"

Şiddete karşı mücadele konusunu alan Çalık, "Kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadelemize devam ediyoruz. Taciz, tecavüz, şiddet kimden gelirse gelsin, karşısında duruyoruz. CHP ve HDP gibi dut yemiş bülbüle dönmüyoruz. Kafamızı kuma gömmüyoruz. " dedi.

"TACİZ, TECAVÜZE UĞRAYAN KADINLARA SAHİP ÇIKARKEN SES ÇIKARACAKTINIZ"

Öznur Çalık, daha sonra kendisine muhalefet sıralarından seslerin yükselmesiyle, "Sen oradan susacaksın. Haddini bileceksin. Susacaksın. Siz burada değil, taciz, tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız. CHP'nin kadınlarının hepsine söylüyorum. Burada değil, orada ses çıkaracaktınız." ifadelerini kullandı.