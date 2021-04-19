Pakistan Başbakanı Han: Fransa Büyükelçisi’ni ülkeden göndermek İslamofobi'yi çözmez

Pakistan Başbakanı İmran Han, 12 Nisan'dan beri ülkenin çeşitli şehirlerinde Fransa Büyükelçisi’nin ülkeden gönderilmesi için yapılan protestoları eleştirdi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkedeki protestolarla ilgili televizyonlardan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın İslam’ın ilkeleri üzerine inşa edildiğini ve hükümet ile TLP’nin Hazreti Muhammed’in onurunu koruma konusunda aynı yerde durduğunu söyledi.

"BÜYÜKELÇİYİ GÖNDERMEK, İSLAMOFOBİYİ ÇÖZMEZ"

Fransa Büyükelçisi’nin ülkeden gönderilmesinin Batı’daki İslamofobi’ye bir çözüm olmayacağını vurgulayan Han, "Batı, bunu bir konuşma özgürlüğü meselesi yaptı. Eğer biz Fransa Büyükelçisi’ni gönderirsek, bazı Avrupa ülkeleri de aynı şeyi yapacak." dedi.

Han, Pakistan’ın farklı ülkelerin büyükelçilerini göndermeye başladığında ekonomisinin zarar göreceğine dikkat çekerek, söz konusu ülkeler içinse bir farklılık olmayacağını vurguladı.

"PROTESTOLAR, FRANSA'YI DEĞİŞTİRMİYOR"

TLP’lilerin sadece kendilerinin Hazreti Muhammed’i sevdiğine inandıklarını belirten Han, TLP’nin daha önce de protestolar düzenlediğini ancak bunun Fransa’da herhangi bir değişikliğe yol açmadığını kaydetti.

Han, Batı'yı herkesten daha iyi tanıdığını ve bu sorunla nasıl başa çıkılacağını bildiğini vurgulayarak, mal ve mülklere zarar verilmesinin, insanların ölmesinin ve yaralanmasının Fransa’da bir farklılık yaratmayacağını kaydetti.

"İSLAMOFOBİYE KARŞI ORTAK STRATEJİ" ÇAĞRISI

Hükümetin tüm Müslüman ülkelerin liderleriyle birlikte İslamofobi ile mücadelede kolektif strateji benimsenmesi gerektiğine inandığını ifade eden Han, konuyla ilgili olarak Avrupa ülkelerinin Holocaust (Yahudi Soykırımı) konusunda bir araya gelip bunu inkar edenleri cezalandırmasını örnek gösterdi.

Han, Müslüman ülkelerin bir araya gelerek Batı’da konuşma özgürlüğü altında uygulanan İslamofobi’yi ortadan kaldırmaları gerektiğinin altını çizerek, tüm Müslüman ülkeler İslamofobi’ye karşı yek vücut olduğunda bunun Batı’da bir değişiklik oluşturacağını söyledi.

Han, Müslüman ülkelerin bir araya gelmesinin, İslamofobi başta olmak üzere Müslümanların sorunlarına kalıcı çözüm bulmada yardımcı olacağını belirtti.