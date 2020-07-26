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- Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Ayasofya mesajı
Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Ayasofya mesajı
Pakistan Başbakanı İmran Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.
- AA
- 26.07.2020 - 03:12
Pakistan Başbakanı İmran Han, önceki akşam geç saatlerde Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını bildirdi.
PAKİSTANLI SİYASETÇİLERDEN TEBRİK MESAJLARI
Aralarında Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve çok sayıda Pakistanlı milletvekilinin de bulunduğu siyasetçiler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sosyal medyada memnuniyetlerini ifade eden mesajlar paylaştı.