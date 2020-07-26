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    Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Ayasofya mesajı

    Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Ayasofya mesajı

    Pakistan Başbakanı İmran Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 03:12
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    Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Ayasofya mesajı

    Pakistan Başbakanı İmran Han, önceki akşam geç saatlerde Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını bildirdi.

    PAKİSTANLI SİYASETÇİLERDEN TEBRİK MESAJLARI

    Aralarında Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve çok sayıda Pakistanlı milletvekilinin de bulunduğu siyasetçiler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sosyal medyada memnuniyetlerini ifade eden mesajlar paylaştı.

    Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Ayasofya mesajı #1

    Pakistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye Ayasofya mesajı #2

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