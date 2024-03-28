Para sayma soruşturmasında ifade veren CHP'li Özcan: Hepsi helal para CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin şüpheli olarak ifade veren CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, adliyeden ayrılırken "Paraların hepsi kayıtlı" dedi.

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DHA

CHP il teşkilatı üyelerinin para sayma görüntüleri, büyük tartışmalara neden oldu.

Parti içinde de karışıklığa neden olan görüntüler sonrası açılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında CHP Parti Meclisi Üyesi Turgay Özcan, ifade verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Turgay Özcan, saat 11.15’te adliyeye geldi.

Özcan, yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı.

Turgay Özcan: "Hepsi alın teriyle kazanılmış helal para"

Turgay Özcan, gazetecilerin "Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi’nin vermiş olduğu ifadelerde sizin isminiz geçiyor ne söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Çok normal. Ben o dönem Cumhuriyet Halk Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanıydım. Serkan Çebi de benim 30 yıllık arkadaşımdır. Biz büyük bir gururla İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir il binasını kazandırdık. O İl binası kampanyası çerçevesinde de partililerimizden, etrafımızdaki insanlardan bağışlar gelmişti. Serkan da oraya ilave para koyarak parayı teslim etti. Karşılığında koskocaman bir il binası var. Orayı gururla kullanıyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partililerin ve onların dostlarının alın terleriyle kazandıkları paralar var.

"Paraların hepsi kayıtlı"

Bağış paralarının kayıtlı olup olmadığı iddialarına da cevap veren Özcan,şu ifadeleri kullandı:

Paraların hepsi kayıtlı. Zaten kayıtlı olmasa ondan haberdar olamazlar. '15.5 milyon lirayı teslim ettim' diyen biri var. Bir de 'Aldım' diyen birisi var; ama yasal çerçeve açısından bu işleri yapan herkes neyi ne kadar yasal çerçeveye büründüreceğini bilen insanlar değil, profesyonel insanlar değil. Biz siyasetçiyiz. Toplumumuza hizmet etmek için partimize bir bina kazandırdık. Onu da herhangi bir yerden haram paralarla değil, her partilinin alın teriyle kazandığı helal paralarla elde ettik. Bundan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Özcan, gazetecilerin İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz hakkındaki sorusuna ise, "Kendisini tanımıyorum. Bu yüzden o kişi midir değil midir bir yorum yapamam. Ama orada Cumhuriyet Halk Partililer var. Çok doğaldır, binayı alan Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğidir. Onun da temsilcileri oradadır. Biz onları tanıyoruz, bizim arkadaşlarımız bir sorun yok." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)