Paşinyan: Ateşkes düzenine tam olarak uyulmadığını üzülerek belirtmek durumundayım

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin kamu televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Paşinyan, Dağlık Karabağ’da ve 2020’deki çatışma bölgelerinde ilan edilen ateşkese tam olarak uyulmadığını, bu durumun bölgedeki Rus barış gücü tarafından da tespit edildiğini söyledi.

''GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINI UMARIM''

Paşinyan, “Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere, ateşkes düzenine tam olarak uyulmadığını üzülerek belirtmek durumundayım. Bu, barış gücü birlileri tarafından da tespit edildi ve bu vakaların gerektiği gibi soruşturulmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını umarım” diye konuştu.

''RUSYA SAVAŞIN SONA ERMESİNDE BÜYÜK KATKI SAĞLADI''

40 Ermeni mahkumun bir çoğunun Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın 9 Kasım’da Dağlık Karabağ'da ateşkes bildirgesi imzalandıktan sonra tutuklandığına dikkat çeken Paşinyan, bununla birlikte bildirgenin Rus barış gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da ve Laçin koridorunun çevresinde konuşlandırılmasına ilişkin paragrafının tamamen uygulandığını vurguladı:

“Rusya’nın ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın sona ermesindeki katkısına büyük değer verdiğimi söylemek istiyorum.”





ÜÇ LİDER VİDEO KONFERANS GÖRÜŞMESİ YAPACAK



9 Kasım’da Rusya ve Azerbaycan ile üçlü zirveye katılma imkanlarını değerlendiren Paşinyan, şu anda toplantının 9 Kasım’da yapılacağına dair herhangi bir anlaşma olmadığını ifade etti.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, üç liderin bir görüşme yapacağına dair haberlerle ilgili sorular karşısında, "Evet, böyle bir görüşme için hazırlık yapılıyor, video konferans formatında olacak" demiş, ancak tarih konusunda açıklama yapmamıştı.