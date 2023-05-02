DHA

Türkiye seçime odaklandı sandığı bekliyor...

Yurt genelinde siyasi partilerin kampanyaları devam ediyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İzmit’te düzenlenen mitinge katıldı.

Kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Pervin Buldan, tutuklu HDP'lilere değinen Buldan, tüm HDP'lilerin seçimden sonra serbest kalacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Buldan şunları söyledi:

"Şimdi birkaç gündür bir şeye daha takmış. Neye takmış? Selo'ya takmış. Yatıyor, kalkıyor ‘Ben iktidarda olduğum sürece Selo cezaevinden çıkmayacak’ diyor. Yahu 14 Mayıs'ta sen sandıktan çıkmayacaksın ki.



14 Mayıs’ta sen sandıktan çıkmayacaksın ama Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar. Sana inat çıkacaklar, sen sandıkta kalacaksın.



Sen tarihe özellikle bu ülkeyi bu hale getiren tek adam olarak geçeceksin. Ama biz tarih yazacağız. Biz mücadelemizle, direnişimizle, halklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin gücüyle bir kez daha tarih yazacağız.”