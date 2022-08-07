Partisinin İstanbul mitinginde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Kürtler, onurlu bir barış gerçekleşmeden, hakikatler ortaya çıkmadan kimseye hakkını helal etmeyecek" dedi.

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için siyasi partiler, hazırlıklarına devam ediyor.

Özellikle Millet İttifakı cephesinde birlikte yürüyecek partiler arasında HDP gerginliği yaşanırken, CHP ise HDP'yi sahipsiz bırakmıyor.

Ancak HDP, kendini ağırdan satıyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin İstanbul Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuştu.

"Kürtler sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değil"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" çağrısına değinen Buldan, partilerin Kürtlerle seçim dönemlerinde bir araya gelmek istemelerinden rahatsızlığını dile getirdi.

Buldan "Kürtler sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değildir" dedi.

Şart sundu: "Kürtler onurlu bir barış gerçekleşmeden hakkını helal etmeyecek"

Helalleşmek için şart sunan Buldan, şöyle konuştu:

"Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, Kürtleri görenler biraz kendisinden utanmalıdır. Kürtler, sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değildir. 'Helalleşmek' adı altında Kürtlerle seçim dönemlerinde bir araya gelmek isteyenlere şunu söylemek isteriz: Kürtler, onurlu bir barış gerçekleşmeden, hakikatler açığa çıkmadan, onurlu bir yüzleşme olmadan hiç kimseye hakkını helal etmeyecektir."

Pervin Buldan, CHP'ye helalleşmek için şart sundu VİDEO