Petrol
95.46
0.86%
Euro
18.4069
0.26%
Dolar
18.6164
0.16%
Altın
988.21
0.30%
Borsa
4055
0.00%
Bitcoin
384.956
-0.32%
BTXN Coin
10.29
-1.05%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Açık 9 C
    Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci

    Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci

    Cumhuriyetin ilk 100 yılını hedef alan Buldan, yönetimler değişse de zihniyetin değişmediğini söylerken, geçmiş 100 yılı 'yıkım süreci' olarak nitelendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin grup toplantısına katıldı.

    Partililere hitap eden Buldan'ın gündeminde Cumhuriyet vardı.

    İktidar ve CHP'nin farklı pencerelerden cumhuriyetin yeni yüzyılı için yaptığı vurgulara karşı çıkan Buldan, geçmiş yüzyılı hedef aldı.

    100 yıllık bir yıkım süreci

    Cumuriyetin kuruluşunda ademi merkeziyetçilik olduğunu belirten Buldan, “Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz.

    Yönetimler değişse de zihniyet değişmiyor. Bir asırdır çözümsüz bırakılan Kürt sorunu, cumhuriyetin demokratikleşmesinin önündeki en önemli engel.” dedi.

    Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci #1

    "Eski zihniyetten hiçbir şey çıkmaz"

    Cumhuriyetin ikincü yüzyılının aktörünün kendileri olacağını söyleyen Buldan şöyle konuştu:

    "Eski zihniyetten hiçbir yeni şey çıkmayacağını biliyoruz. Yüzü vesayete, inkara, adaletsizliğe dönük olanların gelecek yüzyıl vizyonu olmaz. Yüzleşme ve adalet olmadan yeni bir yüzyıl hiç olmaz.

    Söz veriyoruz, ikinci yüzyılın aktörü onlar değil, biz olacağız, Türkiye halkları olacak. Asıl belirleyici güç halklardır; Kürtlerdir, Alevilerdir, Ermenilerdir, bu kadim topraklarda dışlanan tüm halklardır.

    Ülkeyi gerçek bir demokratik cumhuriyet ortamına birlikte taşıyalım, bir dönemi kapatalım, yeni bir aydınlık dönemi başlatalım”



    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılıyor
    Futbol

    Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılıyor

    Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor
    Yaşam

    Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış bekleniyor

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    Advertorial

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir