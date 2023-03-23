Pervin Buldan: Halkımız kimi destekleyeceğimizi biliyor HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceklerini yakın zamanda kamuoyuna açıklayacaklarını, halkın bu ismi zaten bildiğini söyledi.

DHA

HDP Danışma Kurulu toplantısı Taksim'de bulunan bir otelde yapıldı.

Toplantıya HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan da katıldı.

Toplantıda, aday çıkarmayacağı açıklanan HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceği sorusu gündeme geldi.

Soruyu yanıtlayan Pervin Buldan, yakın zamanda isim olarak kimi destekleyeceklerini kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"Türkiye'de değişimden ve dönüşümden yanayız"

Buldan, "Tutumumuzda bir değişiklik yaparak bu ülkeyi daha demokratik daha özgürlükçü gerçekten tüm mağduriyetlere karşılık verecek bir anlayışın ve zihniyetin yerleşmesi için tutumumuzu gözden geçirdiğimizi dün ifade ettik ve deklare ettik. Evet, bir isim açıklamadık. Ancak, biz Türkiye'de değişimden ve dönüşümden yanayız.

"Önümüzdeki günlerde ismi açıklarız"

Biz demokrasinin kazanmasını istiyoruz. Biz Türkiye'de özgürlüklerin, adaletin ve hukukun kazanmasını istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda cumhurbaşkanı adayları içerisinde buna en uygun olan ismi destekleyeceğimizi de önümüzdeki günlerde de muhtemelen isim bazında da ifade ederek kararımızı daha net bir şekilde de kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"Halkımız kimi destekleyeceğimizi biliyor"

Desteklenecek adayın isminin netleşmesi ile ilgili yinelenen soruya yanıt veren Buldan, "Şu an en demokrat aday hangisiyse bence insanlarımız, halkımız onu biliyor." ifadesini kullandı.