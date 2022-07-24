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    Pervin Buldan: Meral Akşener'in adaylığına sıcak bakmıyorum

    Pervin Buldan: Meral Akşener'in adaylığına sıcak bakmıyorum

    HDP Eş Genel başkanı Pervin Buldan, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İn durduğu çizgi ve yönetim anlayışı itibarıyla cumhurbaşkanlığı için uygun olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 12:45
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 12:57
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    Siyasette muhalefetin cumhurbaşkanı adayı belirsizliği devam ediyor.

    6'lı masa ve onu dışarıdan destekleyen HDP'nin adı geçen isimlere karşı tutumları ise bu durumun temel nedeni.

    Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz adlı YouTube kanalında 'zor ama yine de sor' programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, bu konudaki sorulara cevap verdi.

    "Türkiye'yi kadın cumhurbaşkanı yönetmeli"

    Buldan, Türkiye'nin bir kadın cumhurbaşkanına ihtiyaç duyduğunu söyleyince Çağlayan bu durumda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in en yakın aday olduğunu hatırlattı.

    Pervin Buldan: Meral Akşener'in adaylığına sıcak bakmıyorum VİDEO

    "Akşener'in adaylığına sıcak bakmıyorum"

    HDP'li Buldan bunun üzerine Akşener'in adaylığına sıcak bakmadığını ifade etti.

    Buldan, "Meral Akşener'in cumurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor Türkiye'yi yönetecek kadının.

    Pervin Buldan: Meral Akşener in adaylığına sıcak bakmıyorum #1

    "Durduğu çizgi ve yönetim anlayışı uygun değil"

    Ben elbette Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar ancak durduğu çizginin ve anlayışının, yönetim anlayışının cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

    Pervin Buldan: Meral Akşener in adaylığına sıcak bakmıyorum #2

    Meral Akşener'e doğum günü sürpriziPervin Buldan: Meral Akşener in adaylığına sıcak bakmıyorum #3


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