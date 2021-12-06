TBMM'deki bütçe görüşmelerinde söz alan Pervin Buldan, muhalefeti mücadele ortaklığına çağırdı. Buldan, "Gelin yeni bir dönemi hep birlikte başlatalım" dedi.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

Görüşmelere katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, TBMM Genel Kurulu’na hitap etti.

"MUHALEFETE MÜCADELE ORTAKLIĞI ÇAĞRISI YAPIYORUM"

Pervin Buldan, muhalefeti mücadele ortaklığına davet etti.

Buldan, "Demokrasiden, barıştan adaletten, emekten, birlikte yaşamdan yana olan, bu düzenin zulmü altında her gün bedel ödeyen tüm yurttaşlarımıza toplumsal muhalefete, tüm demokratik muhalefete buradan mücadele ortaklığı çağrısı yapıyorum.

Pervin Buldan'dan muhalefete ortaklık çağrısı ViDEO



"GELİN YENİ DÖNEMİ BİRLİKTE BAŞLATALIM"

Gelin yeni bir dönemi hep birlikte başlatalım. Korkuları, kaygıları, siyasi kaygıları bir kenara bırakalım. Meseleye siyaset üstü bakalım. Bu ülke halklarının enkazdan kurtulması için en güçlü birlikteliği kuralım. Türkiye toplumunu yoksulluk, işsizlik, açlık, adaletsizlik sarmalıyla kuşatan bu düzenin karşısında demokrasi, adalet, barış, özgürlük ve ekmek mücadelesini yürütelim." dedi.