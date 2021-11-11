PKK'lı Duran Kalkan'dan CHP ve İyi Parti'ye iktidara geçmek için beklemeyin önerisi

PKK'lı Duran Kalkan'dan CHP ve İyi Parti'ye iktidara geçmek için beklemeyin önerisi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı video ile CHP ve İyi Parti'ye "Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" dedi.

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İyi Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

PKK ELEBAŞINDAN CHP VE İYİ PARTİ'YE ÖNERİ

Tezkerenin kabul edilmesinin ardından PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, örgütün yayın oranına yaptığı açıklamasında CHP ve İyi Parti'ye mesaj gönderdi.

"ERDOĞAN İKTİDARINI İNDİRMELİ, DIŞTAN DESTEK VERİLMELİ. SEÇİM BEKLENMEMELİ"

Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu vurgulayan Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

PKK'lı Duran Kalkan'dan CHP ve İyi Parti'ye iktidara geçmek için beklemeyin önerisi VİDEO

"ERDOĞAN'IN İSTİFASI İÇİN HERKES YÜRÜYEBİLİR, BU YÖNETİMİ ÇÖKERTMEMİZ GEREKİYOR"

Duran, "Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Mücadele edip yenmemiz gerekli. Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli." dedi.