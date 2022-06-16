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    Polise saldıran DBP'li Aydeniz’in fezlekesi Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda

    Polise yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığı'ndan Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2022 - 23:13
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    Polise saldıran DBP'li Aydeniz’in fezlekesi Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda

    İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Öcalan'a destek yürüyüşü sırasında DBP'li Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan A.'ya yumruklu saldırıda bulunmuştu.

    Savcılık soruşturma başlattı

    Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

    Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

    Süleyman Soylu, polise saldıran HDP'li vekilin videosunu paylaştı

    Fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 12 Haziran'da yaşanan olayda polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Aydeniz hakkındaki fezleke tamamlandı.

    Aydeniz; "polise mukavemet", "kamu görevlisine hakaret", "yaralama", "izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma" ile suçlandı.

    Bakanlık incelemesi sonrası fezlekeyi, Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi. Buradaki işlemin ardından yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke, TBMM'ye yollandı.

    Öte yandan Tunceli'de polis aracına taş atan HDP'li Milletvekili Alican Önlü hakkındaki fezleke de Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

    Polise saldıran DBP li Aydeniz’in fezlekesi Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda #1

    TBMM Başkanı Şentop, fezlekeyi bekletmeden komisyona gönderdi

    DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı.

    Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na havale ettiği öğrenildi.

    Polise saldıran DBP li Aydeniz’in fezlekesi Anayasa Adalet Karma Komisyonu’nda #2


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