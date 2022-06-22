Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa görüşmesi sona erdi. Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye'nin dış politikada özellikle Körfez ülkeleri ile olan ilişkilerinde yeni bir dönem başladı.

Birçok ülke ile arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırma yolunda girilen yeni dış politika kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleri ile bir araya geliyor.

Erdoğan'ın 28 Nisan'daki Suudi Arabistan gezisinin ardından Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, iadeiziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Prens Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iadeiziyaret ViDEO

Resmi törenle karşıladı

Veliaht Prens Bin Selman ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havaalanından kalabalık bir heyetle hareket eden Selman ve heyetini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Tören kıtasını selamlayan Bin Selman ve Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.

Görüşmede ana konu ekonomi oldu

Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirildi.

Görüşmelerde ağırlıklı gündem ekonomi oldu. Ticaretten turizme, sağlıktan savunma sanayiine kadar farklı alanlarda iş birliğinin artırılması için atılabilecek adımlar görüşüldü.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı

Bu çerçevede Türkiye ile Suudi Arabistan arasında çeşitli anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Prens Selman görüşmesinde, bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alındı.

Ortak basın toplantısı olmayacak

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yapılması beklenmiyor.

İkili ve heyetler arası görüşmelerden sonra ortak bir mutabakat metni yayınlanacak.

Görüşme sona erdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile baş başa görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.