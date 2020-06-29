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    Putin ve Macron, Libya'da ateşkes istedi

    Putin ve Macron, Libya'da ateşkes istedi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da ateşkes ve tarafların diyaloga geri dönmesi çağrısı yaptı.
    • REUTERS
    • 29.06.2020 - 07:57
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    Putin ve Macron, Libya'da ateşkes istedi #1

    Türkiye'nin desteğiyle BM'nin tanıdığı Libya hükümeti, Rusya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden destek alan darbeci Halife Hafter'i ülkenin doğusuna doğru iterek Sirte'de sıkıştırdı.

    HAFTER SIKIŞTI, DESTEKÇİLERİ ENDİŞELİ

    Hafter'in çaresizliği, destekçisi ülkeleri de endişeye sevk etti. Zira meşru Libya hükümetinin, savaş suçları işleyen Hafter milislerine karşı başarısı, aynı zamanda Türkiye'nin de başarısı sayılacak, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yükselişi pekişecek.

    Putin ve Macron, Libya'da ateşkes istedi #2

    RUSYA VE FRANSA, LİBYA'DA ATEŞKES İSTEDİ

    Kremlin'in açıklamasına göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma günü yaptığı telefon görüşmesinin ardından açıklama yaparak, Libya'da çatışmaların durdurulması ve siyasi görüşmelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

    ALMANYA VE İTALYA DA "ATEŞKES" DEDİ

    Fransa, Almanya ve İtalya Perşembe günü siyasi görüşmelerin tekrar başlayabilmesi için Libya'da çatışmaların durdurulması çağrısında bulunmuş ve yabancı ülkelerin Libya'ya müdahaleyi durdurmalarını istemişti.

    Putin ve Macron, Libya'da ateşkes istedi #3

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