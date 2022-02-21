Reuters’a göre İmamoğlu ve Yavaş adaylık anketlerinde önde

Reuters’a göre İmamoğlu ve Yavaş adaylık anketlerinde önde

Kemal Kılıçdaroğlu, anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın arkasından yüzde 20'lik oranda kalmasına rağmen iki başkanın görevlerine devam etmesi gerektiğini söyledi.

Uzun süredir erken seçim çağrıları yapılan muhalefette, liderlerin beklenen zirvesinden sonra adaylık tartışmaları da alevlendi.

Ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık için nabız yoklaması karşısında anketlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önde bulunması seçmenin de tepkisine neden oluyor.

Adaylık konusuna ilişkin tüm sorulara Millet İttifakı bileşenlerinin ortak kararı olacağı yönündeki değerendirmelerinden sonra Kılıçdaroğlu konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

İngiliz ajansı Reuters'a konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu yine söz konusu anketleri görmezden geldi.

"ADAYLIK BENİM İÇİN ONURDUR"

Kendi adaylığının yanı sıra Yavaş ve İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin de değerlendirmeler yapan Kılıçdaroğlu yeniden ittifak paydaşlarını işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı görevinin onurlu bir görev olduğunu belirten ılıçdaroğlu, ittifak üyeleri tarafından ismi üzerinde ortak bir mütabakat olması halinde adaylığı memnuniyetle kabul edeceğini söyledi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA DEVAM EDECEK"

Reuters ve daha birçok ankette 1 ve 2. sırada yer alan İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylık durumlarına ilişkin ise ılıçdaroğlu yine net konuştu.

Kendisinin yüzde 20, Yavaş'ın yüzde 60, İmamoğlu'nun ise yüzde 50 oranlarında yer aldığı anketlere rağmen Kılıçdaroğlu başkanların görevlerine devam etmeleri gerektiğini söyledi.