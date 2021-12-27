Rize Valisi Kemal Çeber, bugün gerçekleştirilen 24 okul kütüphanesin açılışı ile birlikte Rize'de kütüphanesiz okulun kalmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının “Kütüphanesiz Okul Kalamayacak” projesi kapsamında Rize’de 24 okulun kütüphanesi düzenlenen toplu açılış töreni ile öğrencilerin hizmetine sunuldu.

24 OKULDA KÜTÜPHANELER HİZMETE SUNULDU

Vali Kemal Çeber’in katılımıyla Merkez Kurtuluş İlkokulu’nda gerçekleştirilen ve ilçelerdeki okullara video konferans sistemiyle bağlanılan törenle, merkez ilçe dâhil 7 ilçede toplam 24 okulda kütüphaneler öğrencilerin hizmetine sunuldu.

TOPLAM KÜTÜPHANE SAYISI 257'YE ULAŞTI

İl genelinde açılan 24 kütüphane ile birlikte okul ve kurumlardaki toplam kütüphane sayısı 257’ye ulaştı.

Rize Valisi Kemal Çeber, 24 okul kütüphanesinin açılışına katıldı VİDEO

"RİZE'DE KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI"

Vali Çeber, törende yaptığı konuşmada Rize’de kütüphanesi olmayan okulun kalmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'mızın tüm Türkiye genelinde başlattığı ve bizimde çok önemsediğimiz “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında 24 okulumuzda kütüphanelerin açılışını gerçekleştirdik. Bunu tamamlayan ilk illerden bir tanesi olduğumuz için çok mutluyuz. Açılan bu kütüphanelerimizin adeta okullarımızın kalbi olmasını temenni ediyoruz.

Günümüz çağında dijitalleşme ile internetten bilgiye ulaşma alışkanlığı kütüphaneleri yalnızlığa itse de, kütüphanelerimizin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir. Çünkü kitabın yerini hiçbir şey tutamaz. İnternetten her zaman sağlıklı bilgilere ulaşamaya biliyoruz. Kütüphaneler bilgiye ulaşmadaki en güvenilir kaynak olarak her zaman hayatımızda önemli bir yer tutacaktır.

"KÜTÜPHANELERİMİZİN HAVASI HER ZAMAN FARKLI OLMUŞTUR"

Artık kütüphaneler sadece kitapların yer aldığı bir yer değil. Aynı zamanda birer sosyal yaşam alanına dönüştürülen kütüphanelerimiz dijital materyallerle de desteklenerek günümüz çağına ayak uyduran mekânlar haline geldi. Kütüphanelerimizin havası her zaman farklı olmuştur. Kitap kokuları arasında sayfaları çevirmek, araştırmalar yapmak insana farklı bir haz vermektedir. Bu vesile ile bu kütüphanelerimizin hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"





ÖĞRENCİLERLE TEK TEK İLGİLENEREK SOHBET ETTİ

Yapılan açılışların ardından Vali Çeber, video konferans üzerinden diğer okullarla da iletişim kurarak kütüphanelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Açılışın son bölümünde öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Vali Çeber, ihtiyaç duydukları herhangi bir kitap olursa kendilerine hemen temin edileceği ifadesinde bulundu ve öğrencilere başarılar diledi.

Açılış programına Vali Çeber’in yanı sıra, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, Milli Eğitim Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.