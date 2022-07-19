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    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken

    Tahran'daki Üçlü Zirve'de Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklerken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 22:46
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 22:54
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    Tahran Zirvesi için İran'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirve öncesi bir araya geldi.

    Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki tahıl krizi, Suriye'ye olası askeri operasyon ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş ele alındı.

    Putin, Erdoğan'ı beklerken..

    Görüşme öncesi Rusya Lideri Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecekleri odada beklediği anlar görüntülendi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha önceki görüşmesinde Putin tarafından bekletildiğine dair görsellerin paylaşılmasının ardından böyle bir görüntünün verilmesi dikkat çekti.

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklerken - VİDEO

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı beklerken #1

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı beklerken #2

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı beklerken #3

    Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ı beklerken #4


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