Oyuncu Rutkay Aziz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalansız ve peşinden gidilebilecek biri olduğunu, bu nedenle de cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu Rutkay Aziz, TELE1'de Enver Aysever'in sunduğu Gündeme Not programının konuğu oldu.

Siyaset gündemine ilişkin konuların konuşulduğu programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı tartışmaları da ele alındı.

"Kılıçdaroğlu'nu neden aday olarak görüyorsun?"

Kılıçdaroğlu'nu aday olarak gören Rutkay Aziz'e bunun nedeni soruldu.

Aysever, Rutkay Aziz'e, "Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanı olması için gerekçeniz nedir?" sorusunu yöneltti.

Rutkay Aziz: Kemal Kılıçdaroğlu arkasından gidilecek bir adam VİDEO

"Kemal Bey güvenilecek bir insan"

Aziz'in cevabı şu şekilde oldu:

"Bi kere Alevi olması onun suçu değil. Suç da değil. Bu ilkellikten kurtulmamız lazım. Çünkü Alevi vatandaşlarımızın bu ülkenin uygarlığına çok büyük katkıları olduğunu biliyorum.

Onun dışında tanıdığım kadarıyla Kemal Bey sözüne güvenilecek bir insan, dürüst, arkasından gidilecek bir adam. Samimi görüyorum açıkçası.





"Yalansız biri"

Yalansız olmak çok önemli siyasette. Kaldı ki bizim siyasetimiz yalanla gidiyor içeride dışarıda... Ama Kemal Bey yalansız bir insan.

"6'lı masanın ağabeyi"

6'lı masanın ağabeyi, bu da önemli bir faktör. Onun için adayım o anlamda Kemal Bey."