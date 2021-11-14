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    Saadet Partisi, HDP kongresine çiçek gönderdi

    HDP'nin Diyarbakır 3'üncü olağanüstü kongresine, Saadet Partisi tarafından gönderilen çiçek dikkat çekti.
    • DHA
    • 14.11.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 18:12
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    Saadet Partisi, HDP kongresine çiçek gönderdi

    Millet İttifakı'nın gizli ortağı ve PKK'nın siyasi temsilcisi konumundaki HDP Diyarbakır kongresini gerçekleştirdi.

    Kongrede Gülistan Atasoy ve Zeyyat Ceylan, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları olarak seçildi.

    Kongreye Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve bir grup milletvekili de katıldı.

    "DEMOKRASİ İTTİFAKINI BÜYÜTMENİN ZAMANIDIR"

    Kongrede partililere seslenerek eşitçe yaşayabilecekleri, onurlu bir barışla örülen ortak geleceği kurma mücadelesinde olduklarını ifade eden Buldan, "Biz HDP olarak 27 Eylül’de açıkladığımız deklarasyonumuz ile birlikte bu çürümüşlükten kurtulmak için ortaya güçlü bir çıkış yolu sunduk. Bu yeni dönemi başlatmak için hep birlikte demokrasi ittifakını Amed’den Tekirdağ’a, Karadeniz’den Akdeniz’e büyütmenin zamandır." dedi.

    SAADET'TEN HDP KONGRESİNE ÇİÇEK

    Bir düğün salonunda gerçekleşen kongrede dikkat çeken bir ayrıntı da Saadet Partisi tarafından gönderilen çiçekti.

    Son seçimlerde resmi olmasa da Millet İttifakı'na örtülü bir şekilde HDP de katılmıştı.

    Aynı ittifak içinde bulunan Saadet'in tabanı, yapılan bu ittifaktan rahatsız olmuş, parti yoğun tepki çekmişti.

    Saadet'in kongreye çiçek göndermesi yine partililerde rahatsızlığa neden oldu.

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