Saadet Partisi içinde 6'lı masa tartışması: Alınan karar Milli Görüşçüler'i bağlamaz Saadet Partisi içinde 6'lı masa kararlarına karşı çıkan Haymana Mutabakatı Heyeti, yayınladığı bildiri ile partinin aldığı kararların Milli Görüşçülerin istek ve fikirlerini yansıtmadığı vurgulandı. Bildiride parti yönetiminin uzun yıllara dayanan davayı koltuk uğruna sattıkları ifade edildi.

Muhalefet, 6'lı masadaki kavgaların ardından adayını açıkladı.

Aday 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi (SP) Genel Merkezi önünde açıklandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını ev sahibi olarak SP Lideri Temel Karamollaoğlu duyurdu.

Milli Görüş geleneğinden gelen SP tabanında bu durum büyük rahatsızlığa neden oldu.

İzmir Marşı okunan, "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atılan organizasyondan sonra SP içinde CHP ile ittifaka karşı çıkanların oluşturduğu Haymana Mutabakatı Heyeti bir bildiri yayınladı.

"6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir"

Deprem nedeniyle Türk milletine başsağlığı dilenen metinde, SP yönetimine sert tepki gösterilirken, "6 Mart Milli Görüş tarihine kara bir gün olarak geçmiştir. Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6 Mart 2023 tarihinde yaşananlar ve atılan sloganları şuurlu Milli Görüşçüler kendilerine yapılmış bir hakaret olarak görmüşlerdir. Davamız adına üzüntü verici olan bu görüntüler ve sloganların genel merkez yönetimi tarafından makul karşılanması yarım asırlık davamızın inkârı olmuştur.

Milli Görüş hareketi yarım asırdır milyonlarca inançlı insanların emeği, gözyaşı, duası ve üstün gayretleriyle vücut bulmuştur. Ayrıca 1,5 milyar İslam aleminin umudu olmuş muazzam bir birikime sahiptir.

"Mukaddes dava peşkeş çekilmiştir"

Hal böyle olunca henüz verilip verilmeyeceği meçhul olan bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile 3-5 vekillik karşılığında kazanan tarafta olacağız avuntusuyla mukaddes dava peşkeş çekilmiştir. Bu sebepledir ki Saadet Partisi'nin mevcut yönetimi davasına ihanet etmiş, milletimizin nezdinde meşruiyetini kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Alınan karar hareketimizin mensupları bağlamaz"

Parti yönetiminin davaya, milli görüşçülere ve millete güveninin kalmadığı belirtilen bildiride şu ifadelere yer veridi: