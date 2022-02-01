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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, babaannesini kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Konya'nın Kulu ilçesinde yaşayan babaannesi Fatma Koca hayatını kaybetti.
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 01:06
Ömeranlı Mahallesi'ndeki evinde akşam saatlerinde 86 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Fatma Koca'nın cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU
Vefat haberini Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Fatma Koca'nın vefatını sosyal medya hesabından paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.
Cenaze törenine Bakan Koca'nın da katılması bekleniyor.