Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta İYİ Parti’ye katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Usta'nın partisine katılımını “Sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim, kabul ettiniz, cesur bir insansınız.” diyerek kutladı.

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçti.

Usta’nın katılımı için düzenlenen törene; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, genel başkan yardımcıları ve İYİ Parti milletvekilleri katıldı.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, davetini kabul ederek, partisine katılan Erhan Usta'ya başta eşi olmak üzere teşekkürlerini ifade etti ve duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“DAVETİMİZİ KABUL ETTİ”

Akşener, “Bugün çok güzel bir gün. Bugün büyüdüğümüz, çoğaldığımız ve bunun resminin, mutluluğun, büyümenin resminin çizildiği bir gün. Biz bugün bizzat benim davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramıza katılan ama en çok eşi Nihal’e teşekkür ettiğim Sayın Erhan Usta'nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Davetimi kabul etti ve aramıza 'iyi'ler ailesine, cesurlar hareketine katıldı kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BUNU İHRAÇ EDİLENLER HEPİMİZ YAŞADIK”

Erhan Usta'yı herkesin çok iyi tanıdığını belirten Akşener, bu tür adımların çok kolay olmadığına değinerek, “Kendinizi bir şekilde ait hissedersiniz sonra tekmelendiğinizi hissedersiniz, haksızlığa uğradığınızı hissedersiniz, daha ötesi ağzınızdan tek kelime çıkmamasına rağmen istiskal edilmeye müsait hale getirilirsiniz, hakarete uğrarsınız ve bütün bunların neticesinde şöyle bir git gel yaşarsınız; değecek mi bu işi yapmak, değiyor mu bu işi yapmak. Bu sorgulamayı burada bulunan pek çok kişi bire bir yaşadı. Bunu ihraç edilenler hepimiz yaşadık.” diye konuştu.

“İYİ Kİ BU YOLCULUĞA DAHİL OLMUŞUM DİYECEKSİNİZ”

“Sayın Erhan Usta kardeşim değdiğine inanıyorum, kişi olarak değdiğine inanıyorum ve bir süre sonra diyeceksiniz ki, abla değiyormuş.” ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:

“Çok zor bir yolculuk bu, dün zordu, bugün de zor, yarın da zor olacak. Çünkü bir şeyi değiştiriyorsunuz bu ülkede çok şeyi değiştiriyorsunuz aslında. O çok şeyi değiştirmek gerekten inanılmaz zorlu ve yorucu bir yolculuk. Ama gece yattığınız zaman diyorsunuz ki, iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki İYİ Parti kurulmuş, iyi ki iyiler ve cesurlar hareketi bu yolculuğu başlatmış. İYİ Parti kurulmamış olsaydı Türkiye hangi şartlarda olacaktı.

Bugün tartışılan hiçbir konunun tartışılmadığı, 'Ali kıran baş kesen' bir dilin, bir modelin, bir tavrın yaşandığı bir Türkiye olacaktı. Bugün eğer işsizlik konuşulabiliyorsa, esnafın derdi konuşulabiliyorsa, bugün KPSS'ye giren ve orada haksızlığa uğrayan çocukların derdi konuşulabiliyorsa, bugün üniversite mezunlarının yüzde 80'inden fazlasının yurtdışına biran evvel kendilerini atma hayali konuşulabiliyorsa bunun sebebi sizsiniz, biziz.





“CESUR İNSANLARSINIZ”

Dolayısıyla sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim kabul ettiniz, cesur bir insansınız. Bu yolculukta ailecek karar aldınız iyi insanlarsınız, cesur insanlarsınız. Tekrar teşekkür ediyorum güç kattınız, çok çalışacaksınız çünkü sizin uzun yıllara dayanan bir devlet ayağınız var, ekonomik bilgi anlamında bir de işin pratik ayağı var Türkiye'nin sorunlarına ve onların çözüm önerilerine vakıf bir insansınız. Her adımdan sonra akşam kafanızı yastığa koyduğunuzda iyi ki bu yolculuğa dahil olmuşum diyeceksiniz.”





“MİLLET İÇİN FAYDALI POLİTİKALAR ÜRETEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Erhan Usta ise Akşener'e teşekkür ettikten sonra İYİ partiye katılma sebeplerini açıkladı. Usta, “Kendisi duygularımı benden daha güzel ifade etti. Kendisinin daveti üzerine bu cesurlar hareketine, iyiler hareketine katılıyorum, kendisine daveti için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir tercihte niye bulunduğum konusunda şunu ifade etmek isterim, ilkelerimden ve ülkülerimden taviz vermeden siyaset yapacağım bir kurum olarak gördüm İYİ Parti'yi.

Biz aynı camianın insanlarıyız kendimizi en iyi şekilde ifade edebileceğimiz bir siyasi kurum olarak gördük. Ayrıca hür, şeffaf, hesap verilebilir bir siyasetin ancak memleket için millet için faydalı politikalar üretebileceğini düşünüyorum.





“BİR DEĞİŞİM GEREKİYOR”

Sayın Genel Başkanın liderliğinde İYİ Parti'de insanların düşüncelerini hür bir şekilde ifade edebildiğini biliyoruz, buna inanıyorum ve dolayısıyla böyle bir siyasi kurumda ülke için güzel hizmetler yapılabileceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti şu anda çok iyi yönetilmiyor. Bir değişim gerekiyor, bu değişimin lokomotifi olacak bir siyasi parti olduğuna inanıyorum İYİ Parti'nin. İYİ Parti'nin siyaset anlayışının benim yapıma, şahsiyetime uygun bir siyaset anlayışı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.